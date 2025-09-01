Путин предложил расширить сотрудничество между Россией и Непалом
Президент России Владимир Путин предложил расширить всестороннее сотрудничество с Непалом. Об этом он заявил во время встречи с премьером страны Шармой Оли.
Свое предложение Путин выдвинул на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
«Можно подумать о том, как мы будем расширять и углублять взаимодействие по важнейшим направлениям», — сказал российский лидер.
Путин прибыл на саммит 31 августа с четырехдневным визитом. В графике президента значится ряд двухсторонних встреч и многосторонних заседаний.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В ее составе числятся Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. С 2024 года в ШОС включили и Белоруссию.