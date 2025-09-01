Путин предложил расширить сотрудничество между Россией и Непалом

01 сентября 2025, 18:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил расширить всестороннее сотрудничество с Непалом. Об этом он заявил во время встречи с премьером страны Шармой Оли.





Свое предложение Путин выдвинул на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.





«Можно подумать о том, как мы будем расширять и углублять взаимодействие по важнейшим направлениям», — сказал российский лидер.