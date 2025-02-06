Премьер-министр Польши Туск иронично ответил на обвинение в госперевороте

Дональд Туск (Фото: РИА Новости/Стрингер)
На премьер-министра Польши Дональда Туска возбуждено дело по подозрению в госперевороте. Об этом рассказал председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский.
«Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами», — поделился с журналистами Свенчковский.
Прокуратура уже начала разбирательства по возбужденному делу. Расследованием займется Михал Островский.
Туск дал свой комментарий на фоне возбужденного на него дела. Премьер выложил видео, в котором иронизирует над происходящим. На нем Туск играет в настольный теннис и говорит, что у него есть дела и поважнее, а разбирательством он займется позже.
Читайте также:
Политик Филиппо заявил, что Макрон готовит госпереворот во Франции
Конгрессмен Покан намерен выдвинуть законопроект против Илона Маска
RT: в США назревает коррупционный скандал из-за потерянных на Украине миллиардов
Иван Мусатов