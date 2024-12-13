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Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»

Премьер Польши Туск пошутил о сложностях с рукопожатиями у Макрона на встречах
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме прокомментировал сложность рукопожатий президента Франции Эмманюэля Макрона с «Дональдами», говоря о себе и об избранном президенте США Дональде Трампе.
В социальной сети X Туск опубликовал видеозапись приветствия с Макроном перед переговорами в Варшаве 12 декабря. На видео видно, как польский лидер изображает борьбу на руках, а затем дружески хлопает французского президента по груди.

«Рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача...», — написал премьер-министр Польши.


Туск провел аналогию с широко обсуждавшимся рукопожатием Макрона и Дональда Трампа 7 декабря в Елисейском дворце. Как отмечала газета The New York Post, тогда рукопожатие стало настоящим испытанием для Макрона: он был вынужден прислониться к американскому лидеру из-за «силового приема», который тот использовал в своем приветствии.

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«Мерзавка»: в Финляндии отозвались на высказывания ​Каллас в сторону России
Финский профессор Малинен обвинил Каю Каллас в раздувании мнимой угрозы из России
13 декабря 2024, 03:33

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в преувеличении угрозы со стороны России.
Свои обвинения профессор обозначил в социальной сети X (ранее Twitter). Малинен критически отозвался о заявлениях Каллас, которые касались необходимости укрепления европейского единства против так называемых гибридных угроз России. Каллас также призывала сконцентрироваться на поддержке Украины и ситуации в Сирии.

«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к еще большим человеческим жертвам», — написал профессор.
В четверг Каллас заявляла, что Евросоюз должен быть частью любых переговоров о завершении конфликта на Украине, если таковые состоятся.

Ранее «Радио 1» сообщало, что военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село.

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#обвинение
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Песков: Путин и Орбан не обсудили Венгрию как переговорную площадку по Украине
13 декабря 2024, 01:16

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Телефонный разговор между президентами России и Венгрии, Владимиром Путиным и Виктором Орбаном, не касался возможного использования Венгрии в качестве площадки для мирных переговоров между Россией и Украиной.
«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на уточнение о том, поднимался ли вопрос рассмотрения Венгрии как площадки для мирных переговоров.
Ранее пресс-служба Кремля информировала, что инициатором звонка выступила венгерская сторона. Президенты обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию на Украине и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, включая энергетические проекты.

«Радио 1» также передавало 12 декабря, что Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину.

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#венгрия
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В Госдуме поддержали Трампа
Депутат Чепа поддержал Трампа в критике ударов западным оружием вглубь России
13 декабря 2024, 00:56

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал заявление избранного президента США Дональда Трампа, который раскритиковал разрешение для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Парламентарий также обратил внимание, как отличаются высказывания со стороны действующей и будущей американской власти — от слов о необходимости перемирия до явной эскалации конфликта.
«Какое перемирие, о чем вы говорите? Это невозможно: одно и другое — взаимоисключающие действия. Это ставит в тупик возможность любых переговоров», — подчеркнул депутат в беседе с RT.
В России также оценили и другое решение Трампа — узнать, каким образом режим Владимира Зеленского расходует выделенные США деньги. О таких планах заявил назначенный им кандидат на пост директора ФБР Кэш Патель. Кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» отметил, что у Трампа есть все основания сомневаться в целевом расходовании американских денег на Украине.
«Ну то, что там коррупционная составляющая колоссальная, это очевидно. И у Трампа, вероятно, есть большое желание все-таки провести расследование деятельности Байдена и его семейки на Украине в связи с поставкой вооружений. <...> Я думаю, что это будет сделать несложно, все чеки на руках у американцев», — отметил экономист.
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#сша
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#трамп
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Mirror: в США родители оставили дочь в кладовке с обогревателем, что привело к её смерти
12 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Молодую пару, Синтию Перес и Джейса Хирши, из штата Индиана в США арестовали после того, как они оставили дочь в кладовой с обогревателем, где температура была больше 42 градуса Цельсия — это привело к смерти ребёнка, сообщила «Mirror».
Перес и Хирши обвинили в халатном отношении к ребенку, которое повлекло смерть. В Индиане это является преступлением первой степени.

Исходя из судебных документов, после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили родителей вместе с двумя другими детьми — одному из них пять лет, а другому три года. Подчёркивалось, что в доме было огромное количество мусора и тараканы, а в кастрюле на плите была плесень и мухи.

Сотрудники полиции сразу отметили разницу в температуре между спальней и кладовой. Когда они вошли туда, полицейские обнаружили двухлетнего ребенка на грязном матрасе.

Перес и Хирши на данный момент находятся в тюрьме округа Адамс. Двух других детей взяли под опеку. Подчёркивалось, что у обоих обнаружили вши.

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#сша
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Хакеры атаковали прямую линию с врио курского губернатора Хинштейном
12 декабря 2024, 21:59

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться, сообщила во время прямого эфира ведущая Анна Пикулина.
«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим», – обратила внимание Анна Пикулина.

Ведущая подчеркнула, что ответы на вопросы, которые не удастся озвучить, будут представлены в письменном виде.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

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#александр хинштейн
#прямая линия
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TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал военное руководство США
12 декабря 2024, 21:56

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Советский стратегический бомбардировщик М-4 (по кодификации НАТО: «Bison-А»), укрепивший позиции СССР в гонке вооружений, напугал военное руководство США. Об этом сообщил обозреватель The National Interest (TNI) Кристиан Орр.
Он подчеркнул, что через несколько лет после появления самолёта Ту-4 (Bull) российские разработчики представили бомбардировщик М-4, который по-настоящему напугал американские власти.

Первый полёт этого самолёта состоялся в 1953 году, а через два года он поступил на вооружение. Самолёт оснастили четырьмя турбоактивными двигателями, что обеспечивало набор скорости до 947 километров в час. Также бомбардировщик мог нести разные бомбы и ракеты.

М-4, как сообщает Орр, не принимал участия в боевых действиях. Переоборудованные в самолёты-заправщики нни стояли на вооружении вплоть до 1993 года.

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#сша
#ссср
#самолет
#вооружение
#ракеты
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В Минэнерго Украины анонсировали «нулевой транзит» российского газа с 1 января
12 декабря 2024, 21:35

Фото: iStock/Cylonphoto

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил о планах по прекращению транзита российского газа на фоне истечения срока действия пятилетнего соглашения. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Отмечается, что действие соглашения между Россией и Украиной истекает 31 декабря. В связи с этим Галущенко анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, как он заявил, в стране готовились давно.

В ходе Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине глава Минэнерго Украины сообщил о нескольких стресс-тестах, которые были проведены для украинской газовой системы в этом году.

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#украина
#минэнерго
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#россия
#соглашения
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#поставки
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Политолог Маркелов: задачей Трампа является склонение Украины к переговорам
12 декабря 2024, 21:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Одной из задач избранного президента США Дональда Трампа, в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена, является склонение Украины к переговорам. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, Байден же, наоборот, пытался управлять конфликтом через усиление режима Зеленского за счет финансовой поддержки.
«А задача Трампа, как предпринимателя, состоит в том, чтобы перевернуть эту пирамиду в противоположную сторону. Его задача подвести Украину к переговорному треку и окончанию конфликта через прямое доказательство слабости Зеленского», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время в Госдуме подчеркнули, что и для Европы выгодно завершение украинского конфликта, так как это позволит вернуться к использованию российских энергоносителей. Как заявил первый зампредседателя думского комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT, сейчас европейская экономика находится в рецессии из-за слишком дорогой энергии, навязанной ей Штатами через зеленую энергетику и отказ от поставок из России.
«Это всё привело к тому, что сильно подорожала не только жизнь в Европе, но и себестоимость продукции. Конечно же, есть всё-таки умные люди, которые думают о своём народе, которые понимают, в чём первопричина всех этих бед, и пытаются найти пути решения этой проблемы», — указал депутат.
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#трамп
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Захарова призвала НАТО изъять часть пенсий Столтенберга на нужды обороны
Захарова призвала НАТО изымать четверть пенсий у экс-чиновников альянса
12 декабря 2024, 21:09

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО отдавать четверть пенсий экс-генсека альянса Йенса Столтенберга и других «отставников» на производство вооружения. Так дипломат в беседе с ТАСС прокомментировала призыв генсека НАТО Марка Рютте направить четверть соцвыплат и пенсий в Европе на оборонные нужды.
Захарова заявила, что блок должен показать пример и изъять часть пенсий экс-генсека НАТО Столтенберга, экс-замгендиректора секретаря Александра Вершбоу, экс-генсека Хавьера Соланы и других «отставников» альянса.

Ранее Рютте заявил, что европейские государства выделяют четверть средств из бюджета на соцвыплаты и пенсии вместо того, чтобы направить часть этих средств на построение сильной обороны. Этим заявлением генсек НАТО дал понять странам-членам блока, что их военные расходы должны превысить 3% ВВП.

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