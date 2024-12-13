Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме прокомментировал сложность рукопожатий президента Франции Эмманюэля Макрона с «Дональдами», говоря о себе и об избранном президенте США Дональде Трампе.
В социальной сети X Туск опубликовал видеозапись приветствия с Макроном перед переговорами в Варшаве 12 декабря. На видео видно, как польский лидер изображает борьбу на руках, а затем дружески хлопает французского президента по груди.
Туск провел аналогию с широко обсуждавшимся рукопожатием Макрона и Дональда Трампа 7 декабря в Елисейском дворце. Как отмечала газета The New York Post, тогда рукопожатие стало настоящим испытанием для Макрона: он был вынужден прислониться к американскому лидеру из-за «силового приема», который тот использовал в своем приветствии.
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«Рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача...», — написал премьер-министр Польши.
Туск провел аналогию с широко обсуждавшимся рукопожатием Макрона и Дональда Трампа 7 декабря в Елисейском дворце. Как отмечала газета The New York Post, тогда рукопожатие стало настоящим испытанием для Макрона: он был вынужден прислониться к американскому лидеру из-за «силового приема», который тот использовал в своем приветствии.
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Мария Моисеева