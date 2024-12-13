Белгородский район атакован беспилотниками, есть раненый

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Белгородский район подвергся атаке вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела пострадал один мирный житель.
Мужчину с осколочными ранениями головы и рук в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу, откуда он был перевезён в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Также в районе посёлка Октябрьский атака украинского FPV-дрона привела к повреждению здания коммерческого объекта. Ещё один БПЛА был сбит системой ПВО над посёлком Разумное.
Оперативные службы планируют осмотреть места происшествий в светлое время суток.
Ранее сообщалось, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.
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Также в районе посёлка Октябрьский атака украинского FPV-дрона привела к повреждению здания коммерческого объекта. Ещё один БПЛА был сбит системой ПВО над посёлком Разумное.
Оперативные службы планируют осмотреть места происшествий в светлое время суток.
Ранее сообщалось, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.
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Мария Моисеева