Военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село

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В Курской области, в селе Плехово, в бою приняли участие бойцы северокорейского спецназа. Как сообщает военный корреспондент Владимир Романов в Telegram, силы КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом.
В результате операции противник понес значительные потери в Суджанском районе Курской области. Они превысили 300 человек.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев подтвердил данные Романова и уточнил, что северокорейские военные называют себя разветбатами и используют только легкое вооружение.
«Радио 1» напоминает, что 4 декабря в силу вступил договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, предусматривающий бессрочное сотрудничество и взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
Ранее сообщалось о том, что в КНДР пообещали всегда быть с Москвой.
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«Прошлись как ураган, пленных не брали», — отметил Романов, говоря о бойцах КНДР.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев подтвердил данные Романова и уточнил, что северокорейские военные называют себя разветбатами и используют только легкое вооружение.
«Радио 1» напоминает, что 4 декабря в силу вступил договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, предусматривающий бессрочное сотрудничество и взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
Ранее сообщалось о том, что в КНДР пообещали всегда быть с Москвой.
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Мария Моисеева