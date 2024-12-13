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Российские войска демонстрируют значительное ускорение продвижения на территории Украины, отмечает New York Times. Это самый стремительный прогресс с 2022 года.
За последние месяцы они войска РФ захватили сотни квадратных миль, пользуясь численным и техническим превосходством для ослабления украинской обороны, столкнувшейся с нехваткой солдат.
Особенно активны операции на восточном и южном направлениях фронта, где Россия использует стратегические преимущества для достижения своих целей. Успехи на поле боя могут укрепить переговорные позиции Москвы, особенно на фоне возможных политических изменений в США.
Издание также подчёркивает, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом Россия сможет вести переговоры с позиции силы, что увеличит шансы на обсуждение мирного урегулирования конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский президент Владимир Путин практически достиг всех целей специальной военной операции. Донбасс навсегда потерян для Украины.
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«Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат», — пишет New York Times.
Особенно активны операции на восточном и южном направлениях фронта, где Россия использует стратегические преимущества для достижения своих целей. Успехи на поле боя могут укрепить переговорные позиции Москвы, особенно на фоне возможных политических изменений в США.
Издание также подчёркивает, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом Россия сможет вести переговоры с позиции силы, что увеличит шансы на обсуждение мирного урегулирования конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский президент Владимир Путин практически достиг всех целей специальной военной операции. Донбасс навсегда потерян для Украины.
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Мария Моисеева