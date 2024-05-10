Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось

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Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) возросло до трех человек, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она добавила, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, в том числе дети.
Министр отметила, что все раненые были доставлены в местную больницу. Также в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы была направлена бригада, состоящая из хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.
Ранее, вечером 10 мая, ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках. За этим последовал сильный обстрел города. Кроме того, глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела были повреждены дома.
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«У всех минно-взрывные травмы», – уточнила министр.
Министр отметила, что все раненые были доставлены в местную больницу. Также в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы была направлена бригада, состоящая из хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.
Ранее, вечером 10 мая, ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках. За этим последовал сильный обстрел города. Кроме того, глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела были повреждены дома.
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Александр Климов