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Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось

10 мая 2024, 23:46
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) возросло до трех человек, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она добавила, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, в том числе дети.

«У всех минно-взрывные травмы», – уточнила министр.



Министр отметила, что все раненые были доставлены в местную больницу. Также в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы была направлена бригада, состоящая из хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

Ранее, вечером 10 мая, ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках. За этим последовал сильный обстрел города. Кроме того, глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела были повреждены дома.

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ВСУ совершили обстрел Токмака из РСЗО
Рогов: ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО
10 мая 2024, 23:35

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Токмак под огнем боевиков ВСУ», – написал он, добавив, что задействованы российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Рогова, детали появятся в ближайшее время.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью было уничтожено 17 снарядов РСЗО Vampire. Силы ПВО также уничтожили пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

10 мая ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего в городе возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть получили ранения.

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Губернатор Петербурга Беглов выразил соболезнования после ДТП с утонувшим автобусом
Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в утонувшем автобусе
10 мая 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров автобуса, который упал в Мойку в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.
Беглов поблагодарил спасателей, работников скорой помощи и ГИБДД, а также неравнодушных прохожих, которые оперативно пришли на помощь.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также подчеркнул, что по его поручению была создана комиссия, которая займётся выяснением причин произошедшей аварии.

Напомним, что в пятницу, 10 мая, автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на набережной Мойки, после чего влетел в забор Поцелуева моста и вылетел в реку. Предварительно, в салоне находились 20 пассажиров. По последним данным СУ СК РФ по региону, семь человек погибли.

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#погибший
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Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
СК: число погибших при падении автобуса в Мойку достигло семи
10 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при падении автобуса в Мойку в Петербурге достигло семи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по городу.
Напомним, что в пятницу днём автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной реки Мойки. После этого он влетел в бортик моста и упал в воду. В салоне, предварительно, находилось порядка 20 человек.

В результате 44-летний водитель автобуса был задержан в качестве подозреваемого, его допросили.

По данным объединённой пресс-службы городских судов, автобус принадлежал компании «Такси», которая с января 2022 года 23 раза привлекалась к административной ответственности. Сейчас там проводится проверка.

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#санкт-петербург
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#автобус
#погибший
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TN: 60 человек пострадали после столкновения пассажирского и грузового поездов
TN: 60 человек пострадали после столкновения поездов в Аргентине
10 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/Cylonphoto

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает местный телеканал TN.
Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном виадуке.

Мэр города Хорхе Матри уточнил, что в результате происшествия пострадали как минимум 60 человек. Половине из них потребовалась госпитализация, им оказывается необходимая медицинская помощь. Двоих раненых пришлось доставлять в медучреждение на вертолёте. Эвакуация пострадавших заняла чуть более 40 минут.

В настоящее время спасатели ликвидируют разлив топлива, который произошёл в результате столкновения, чтобы избежать возникновения возгорания.

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#столкновение
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Более 26 миллионов рублей пропали со счетов Марфо-Мариинской обители в Москве
10 мая 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве пропали более 26 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Днём 7 мая сотрудники женского монастыря не смогли зайти в банк-клиент организации. Они позвонили главному бухгалтеру, но она не ответила. После ещё нескольких звонков коллеги женщины забеспокоились и отправились к ней домой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

Дверь им открыла сама женщина, которая не позволила беспокоящимся за неё коллегам пройти в квартиру, поскольку там якобы была больная мама. На все вопросы, касающиеся денег она отвечать отказалась, переадресовав их к матушке-настоятельнице.

На следующий день женщина написала, что опаздывает на работу, после чего так и я не явилась. Затем она перестала выходить на связь.

Коллеги вновь перепугались, подумав, что бухгалтер попала в беду по дороге. Они продолжили звонить и писать ей, после чего получили ответ с требованием больше не беспокоить её. Женщина накричала на сотрудников монастыря и бросила трубку.

Финансовый директор отправилась в банк, чтобы выяснить ситуацию. Там сообщили, что главный бухгалтер вывела со счетов монастыря 26,4 миллиона рублей и перевела их на несколько счетов по всей России. При этом все деньги ей вывести на удалось – когда на счетах остались последние два миллиона, банк заблокировал операции.

В итоге сотрудники монастыря написали заявление в полицию, которая сейчас занимается поиском женщины.

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#москва
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Крупный пожар вспыхнул на свалке химических отходов в Польше
10 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Distortion Media

На свалке химических отходов в Польше вспыхнул пожар. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что возгорание произошло на полигоне отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши.

Пожар тушат несколько десятков пожарных расчётов.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

По данным радио, столб дыма, который исходит от свалки, виден на расстоянии 30 километров. Специалисты оценивают площадь возгорания в пять тысяч квадратных метров.

По не уточнённым данным, на полигоне находилось порядка пяти тысяч тонн обходов в бочках, а также различный пластиковый мусор.

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#пожар
#свалка
#отходы
#польша
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на «кинувшего зигу» волгоградца
10 мая 2024, 19:17

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на жителя Волгограда, который «кинул зигу» на празднике в честь Дня Победы, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
9 мая на набережной Волгограда проходило торжественное мероприятие в честь Дня Победы. Пока местные жители слушали военную песню, из толпы выскочил 38-летний мужчина. Он начал демонстративно кривляться и маршировать с высоко поднятой правой рукой и выпрямленной ладонью. Прохожие сделали волгоградцу замечание, но он на это не отреагировал.

«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#день победы
#нацизм
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Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео
Тяжёлая техника МЧС РФ подняла утонувший в Мойке автобус
10 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/conejota

Упавший в Мойку автобус подняли со дна реки с помощью тяжёлой техники МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.

МЧС РФ и Следственный комитет возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#санкт-петербург
#автобус
#авария
#мчс
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Россиянина задержали за участие в беспорядках в Тбилиси
10 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Он отметил, что всего были задержаны шесть человек. Они наносили вред полицейским, государственной собственности и системе видеонаблюдения. Среди них был гражданин России.

Папуашвили добавил, что теперь предстоит выяснить, что это за человек и чем он занимается в стране.

Ранее МВД Грузии сообщало о задержании шести человек. Один из них бросил неизвестный предмет в полицейского, ранив его. Второй повредил патрульную машину. Ещё трое сломали камеры видеонаблюдения. А шестой задержанный повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ем ранил находящегося там пожарного.

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