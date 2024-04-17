Рогов: ВСУ утратили часть занятых при контрнаступлении позиций под Урожайным

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что российская армия на данном участке полностью вернула всю первую линию обороны, которую противник захватил летом прошлого года. В настоящее время идут бои «за выход в низину», добавил Рогов.
Он подчеркнул, что село Урожайное находится в серой зоне.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он подчеркнул, что село Урожайное находится в серой зоне.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова