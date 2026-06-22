Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Об этом он сообщил во время обращения к нации, передает The Guardian.
Уточняется, что это уже шестой британский премьер-министр подряд, который не завершил свой срок. Стармер заявил, что продолжит исполнять обязанности до избрания нового лидера лейбористской партии. Он также пообещал поддержать своего преемника в роли главы британского парламента.
По прогнозам, новым премьер-министром станет Энди Бёрнем. Он является членом Лейбористской партии и занимал должности теневого министра внутренних дел, главного секретаря Казначейства, министра культуры и министра здравоохранения в правительстве экс-премьера Гордона Брауна.
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