Премьер-министр Великобритании Стармер поздравил Трампа с победой на выборах

Фото: istockphoto/mrrobotonur07
Приемьер-министр Великобритании поздравил Дональда Трампа с победой на выборах на пост президента США. Он также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству ради процветания отношений между двумя странами.
В своей социальной сети Х британский премьер назвал победу Трампа «исторической». Он также добавил, что с нетерпением ждёт начала совместной работы в предстоящие годы. Стармер назвал США и Великобританию самыми близкими союзниками, которые совместно защищают общие ценности — свободу, демократию и предпринимательство. Он выразил надежду, что отношения между странами по обе стороны Атлантики будут процветать ещё много-много лет.
Кроме Стармера, с победой на президентских выборах поздравили также премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Оба они выразили готовность к продолжению стратегического сотрудничества с США.
Читайте также:
Конец войнам и «золотой век» Америки: что Трамп пообещал после победы на выборах США, главные заявления
В США продолжается подсчёт голосов: Трамп опережает Харрис
Итоги выборов президента США 2024: кто победил, инциденты на участках, реакция в мире
Александр Бойцов