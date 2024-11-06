В США продолжается подсчёт голосов: Трамп опережает Харрис

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Избирательные участки в США завершили свою работу. Подсчёт голосов продолжается в большинстве штатов, сообщают СМИ в Америке.
Участки на Аляске завершили свою работу последними, закрывшись в 21:00 по местному времени (9:00 по московскому). По сообщению CNN, в этом штате на кону три голоса выборщиков, которые обычно присуждаются кандидату от Республиканской партии.
По данным Fox News, Трамп набрал 248 голосов выборщиков, а Харрис — 216. Для победы нужно минимум 270 голосов.
Предварительные результаты показывают, что за Харрис проголосовали 61 млн избирателей, а за Трампа — 66 млн.
В Сенат и Палату представителей Конгресса США также проходят выборы. Согласно прогнозам, Республиканская партия получает контроль в сенате, занимая 51 место, в то время как Демократическая партия получает 43 места.
Республиканская партия сохраняет лидерство в выборах в Палату представителей. По информации CNN, на текущий момент республиканцы занимают 190 мест, а демократы — 157. Чтобы сформировать большинство в Палате представителей, необходимо получить 218 мест.
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По данным Fox News, Трамп набрал 248 голосов выборщиков, а Харрис — 216. Для победы нужно минимум 270 голосов.
Предварительные результаты показывают, что за Харрис проголосовали 61 млн избирателей, а за Трампа — 66 млн.
В Сенат и Палату представителей Конгресса США также проходят выборы. Согласно прогнозам, Республиканская партия получает контроль в сенате, занимая 51 место, в то время как Демократическая партия получает 43 места.
Республиканская партия сохраняет лидерство в выборах в Палату представителей. По информации CNN, на текущий момент республиканцы занимают 190 мест, а демократы — 157. Чтобы сформировать большинство в Палате представителей, необходимо получить 218 мест.
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Дайана Хусинова