Итоги выборов президента США 2024: кто победил, инциденты на участках, реакция в мире

5 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Если прогнозы подтвердятся, его победа над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис будет значительной, и он вернется в Белый дом с триумфом. Однако в колеблющихся штатах разрыв между кандидатами минимален, что может привести к изменениям в итогах в последний момент. Кроме того, некоторые инциденты, произошедшие во время выборов, могут стать основанием для пересмотра результатов со стороны проигравшего кандидата. О том, как проходит подсчет голосов, каких результатов стоит ожидать и что может произойти после объявления окончательных итогов, расскажет «Радио 1».