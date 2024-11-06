Итоги выборов президента США 2024: кто победил, инциденты на участках, реакция в мире

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
5 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Если прогнозы подтвердятся, его победа над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис будет значительной, и он вернется в Белый дом с триумфом. Однако в колеблющихся штатах разрыв между кандидатами минимален, что может привести к изменениям в итогах в последний момент. Кроме того, некоторые инциденты, произошедшие во время выборов, могут стать основанием для пересмотра результатов со стороны проигравшего кандидата. О том, как проходит подсчет голосов, каких результатов стоит ожидать и что может произойти после объявления окончательных итогов, расскажет «Радио 1».
Выборы в США: кто победил
На данный момент в президентской гонке лидирует Дональд Трамп, который уже собрал более 55 миллионов голосов американских избирателей и 277 голосов выборщиков. Особенно заметную победу он одержал во Флориде, ранее считавшейся колеблющимся штатом, с разрывом в 14 процентных пунктов.
Согласно данным Associated Press, Камала Харрис набирает 240 голосов выборщиков, выигрывая в таких штатах, как Калифорния, Вирджиния, Нью-Мексико и Орегон.
Для победы необходимо получить как минимум 270 голосов выборщиков. Исход выборов в значительной степени будет зависеть от результатов в семи колеблющихся штатах: Невада, Висконсин, Аризона, Мичиган, Северная Каролина, Джорджия и особенно важная Пенсильвания.
Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Результаты выборов США по штатам:
Штат Джорджия (97% обработанных бюллетеней):
• Дональд Трамп — 50,7%
• Камала Харрис — 48,4%
Штат Северная Каролина (94%):
• Дональд Трамп — 51,1%
• Камала Харрис — 47,4%
Штат Аризона (50%):
• Дональд Трамп — 49,6%
• Камала Харрис — 49,6%
Штат Невада (68%):
• Дональд Трамп — 50,3%
• Камала Харрис — 48,1%
Трамп допустил своё поражение на выборах президента США
Штат Висконсин (83%):
• Дональд Трамп — 51%
• Камала Харрис — 47,4%
Штат Мичиган (58%):
• Дональд Трамп — 52,1%
• Камала Харрис — 46%
Штат Пенсильвания (89%):
• Дональд Трамп — 50,8%
• Камала Харрис — 48,1%
В городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, состоялось голосование, которое завершилось ничьей. Все шесть избирателей проголосовали ровно в полночь, и вскоре после этого избирательный участок закрылся. Результаты голосования следующие:
• Дональд Трамп — 50% (3 голоса);
• Камала Харрис — 50% (3 голоса).
Как проходило голосование в США
Более 80 миллионов американцев уже проголосовали досрочно, как лично, так и по почте. Согласно опросам, 41% зарегистрировались как демократы, а 39% — как республиканцы.
Камала Харрис отправила свой голос по почте, в то время как Дональд Трамп с женой проголосовали на избирательном участке во Флориде.
Инциденты на выборах в США
Фото: iStock/vchal
Кандидаты могут оспаривать результаты выборов по нескольким причинам, особенно если во время голосования произошли инциденты, которые могут повлиять на его легитимность. Вероятность того, что один из кандидатов инициирует судебные разбирательства, остается высокой.
Так, в Джорджии, одном из ключевых штатов, на избирательные участки поступило пять сообщений с угрозами взрывов, что вынудило власти эвакуировать людей.
В Аризоне, также важном для итогов выборов штате, судья Верховного суда округа Апач Майкл Лэтем решил продлить работу избирательных участков на два часа в девяти округах из-за технических сбоев и нехватки бюллетеней.
В округе Кембрия возникли проблемы с программным обеспечением и голоса подсчитываются вручную. Государственный секретарь Пенсильвании Эл Шмидт отметил, что некоторые бюллетени не удалось отсканировать, что может задержать процесс подсчета голосов.
Утром 5 ноября, в начале голосования, Дональд Трамп заявил о наличии информации о «массовых фальсификациях» в колеблющемся штате Пенсильвания, однако пока не предоставил доказательства своих утверждений. В то же время местная полиция сообщила, что у них нет конкретных данных по этому поводу.
Когда станут известны результаты выборов президента США
Сами президентские выборы в США непрямые и проводятся в два этапа:
Первый – общенациональное голосование, которое проходит 5 ноября.
Второй – голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.
Голоса граждан подсчитываются в каждом штате после закрытия избирательных участков. Обычно участки прекращают работу после 19:00 по местному времени (03:00 по Москве). Голосование коллегии выборщиков пройдет 16 декабря 2024 года. Голоса будут переданы в конгресс США, члены которого подсчитают итоговый результат 6 января 2025 года.
Что такое колеблющиеся штаты
Исход президентской гонки определят избиратели колеблющихся штатов. Речь идет о семи штатах, в которых примерно одинаковый уровень популярности кандидатов от обеих партий. Список таких штатов каждый раз меняется, в 2024 году он таков:
- Пенсильвания,
- Джорджия,
- Северная Каролина,
- Мичиган,
- Аризона,
- Висконсин,
- Невада.
Реакция в мире
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу итогов выборов в США в своем телеграм-канале.
«Трамп победил. Идите спать, коллектив», — написала она.
В том, что следующим президентом США станет Трамп также уверен миллиардер Илон Маск.
«Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером. Будущее будет фантастическим», — написал американский предприниматель в соцсети Х.
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