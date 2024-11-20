Премьер-министра Абхазии отправили в отставку

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Исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. Об этом со ссылкой на источник в руководстве республики сообщает агентство ТАСС.
В соответствующем указе отмечается, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».
Напомним, прежде стало известно, что досрочные выборы президента Абхазии могут назначить на 15 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что Гунба также поручил правительству найти средства для оплаты перетока электроэнергии из России в Абхазию. По его словам, на сегодняшний день переток оплачен лишь до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из России.
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Напомним, прежде стало известно, что досрочные выборы президента Абхазии могут назначить на 15 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что Гунба также поручил правительству найти средства для оплаты перетока электроэнергии из России в Абхазию. По его словам, на сегодняшний день переток оплачен лишь до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из России.
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