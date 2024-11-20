В Абхазии поручили найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и мобилизовать средства для оплаты перетока электроэнергии из России в республику. Об этом информирует ТАСС.
По словам Гунбы, на данный момент переток оплачен до пятницы, 22 ноября. По причине критического уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения объемов выработки электроэнергии, дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из РФ
Напомним, 19 ноября текущего года парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. В этот же день вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы государства.
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