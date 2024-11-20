В Абхазии поручили найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ

Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчет принят единогласно в первом чтении.