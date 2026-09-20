Летевший в Финляндию из США истребитель F-35 застрял на Азорских островах

20 сентября 2026, 00:19

Yle: Летевший в Финляндию из США F-35 остался на Азорских островах из-за поломки

Фото: iStock/Alexandre Tziripouloff

Один из истребителей F-35, который заказала Финляндия, остался на Азорских островах из-за технической неисправности во время перегона из США. Об этом сообщает Yle со ссылкой на начальника штаба ВВС страны Аки Пуустинена.