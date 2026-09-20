Летевший в Финляндию из США истребитель F-35 застрял на Азорских островах
Один из истребителей F-35, который заказала Финляндия, остался на Азорских островах из-за технической неисправности во время перегона из США. Об этом сообщает Yle со ссылкой на начальника штаба ВВС страны Аки Пуустинена.
Дело в том, что при запуске двигателя бортовая система диагностики предупредила о возможной неисправности в электронных системах самолета. В этот момент группа из шести финских и бельгийских истребителей F-35 направлялась из США в Финляндию с промежуточной посадкой на Азорских островах. В результате в пункте назначения приземлились лишь два финских самолета, а не три.
Пуустинен уточнил, что запчасть для ремонта скоро доставят на Азорские острова. Отдельный перегон F-35 в Финляндию признали нецелесообразным — для пересечения Атлантики требуется поддержка самолетов-заправщиков. Истребитель вернется в составе следующей группы.
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