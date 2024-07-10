Премьер Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году. Об этом сообщается в принятом лидерами совместном заявлении по итогам XXI российского-индийского ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство».
Моди поблагодарил российского президента за гостеприимство, после чего пригласил его посетить Индию в следующем году.
Напомним, что Моди прибыл в Москву 8 июля. В первый день Путин принял коллегу в своей резиденции в Ново-Огарёво, где прошла неформальная встреча. Во вторник лидеры встретились в официальной обстановке и провели переговоры, затронув множество тем, в частности, развитие двусторонних отношений.
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Анастасия Чинкова