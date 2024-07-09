Востоковед Ванина объяснила важность визита Моди для Индии и России

Фото: kremlin.ru
Главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что визит индийского премьер-министра Нарендры Моди очень важен для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества России и Индии.
«Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди очень важен для обеих наших стран. Это продолжение длящегося уже многие десятилетия взаимовыгодного сотрудничества. Наши страны сотрудничают во многих областях: в экономической, в военной, в инфраструктурной, в энергетической, научной. Это сотрудничество взаимовыгодно», — пояснила в беседе с RT Ванина.
Кроме того, Нарендра Моди заявил, что Индия откроет ещё два новых консульства на территории России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «МИР 24», новые ведомства появятся в Казани и Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в свою подмосковную резиденцию в Ново-Огарёво.
Читайте также:
Global Times: Визит Моди в Россию говорят о снижении влияния США в мире
Путин и Моди начали переговоры в Ново-Огарёво за чашкой чая
В Госдепе США высказались о визите премьера Индии Моди в Москву
Мелисса Тимофеева