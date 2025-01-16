Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью

Фото: iStock/Iuri Gagarin
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан оказался недоволен планами России возобновить поставки газа Приднестровью. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Он заявил, что уже сейчас понятно, что российский «Газпром» будет поставлять газ только в объёмах, необходимых Приднестровью, поэтому правы берег, то есть сама Молдавия, доступа к более дешёвой электроэнергии иметь не будет.
Речан назвал это планом России по дестабилизации Молдавии.
Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Тирасполю в вопросах поставки газа.
Читайте также:
В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса
«Международный террорист»: На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье
В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
Речан назвал это планом России по дестабилизации Молдавии.
Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Тирасполю в вопросах поставки газа.
Читайте также:
В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса
«Международный террорист»: На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье
В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
Анастасия Чинкова