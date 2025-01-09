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В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса

Глава МИД Приднестровья Игнатьев сообщил о гибели людей на фоне энергокризиса
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Приднестровье зафиксированы первые случаи гибели людей, которые пытались согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что жители республики на фоне проблем с электроэнергией вынуждены топить печки в домах. Многие оставляют их зажженными на ночь, поэтому возросло число летальных исходов.

По словам Игнатьева, власти Приднестровья не фиксируют большого оттока населения на фоне энергетического кризиса. В основном жители переезжают к своим родственникам.



Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «люди верят в лучшее».

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#электричество
#отопление
В Нижневартовске заведующий хирургическим отделением продавал очереди на операции
09 января 2025, 13:02

Фото: iStock/megaflopp

Заведующий хирургическим отделением в больнице Нижневартовска несколько лет продавал очереди на операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 59-летний завотделением хирургии Нижневартовской окружной клинической больницы Василий Колядко брал с пациентов от 20 до 120 тысяч рублей за «бронирование» очереди на операцию.

По данным следователей, такой деятельностью врач занимался с 2023 года. На его счету как минимум 10 подобных эпизодов. Деньги он брал как с молодых пациентов, так и с пенсионеров.

В отношение Колядко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса

Обвиняемый в убийстве четырёх детей в Тверской области скончался в больнице
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#взятка
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#уголовное врач
#бронирование
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Американская блогерша Killadamente умерла, подавившись едой за ужином
09 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto/NetPix

Известная американская блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в Нью-Йорке в возрасте 27 лет. Она подавилась едой во время семейного ужина в ресторане.
Инцидент произошёл 3 января, сообщает The New York Post. Во время застолья с родственниками девушка вдруг начала задыхаться. Было очень похоже, что она подавилась кусочками пищи. Кэрол упала, она не могла дышать, з-за чего у неё остановилось сердце. Блогершу экстренно госпитализировали, но реанимировать не смогли. Случившееся подтвердила младшая сестра погибшей Хатян, уточнив, что семья пока не получила официального медицинского заключения о причине смерти.

На страницу Killadamente в социальной сети было подписано 6,7 миллиона человек. В своём блоге она рассказывала и показывала кадры своей личной жизни, пропагандировала бодипозитив. В частности, говорила о жизни людей с большим весом.

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В Лобне поймали 70-летнего похитителя велосипеда
09 января 2025, 11:23

Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Пожилого мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, задержали полицейские городского округа Лобня, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже велосипеда пожал в полицию Лобни местный житель. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей. По подозрению в совершении кражи был задержан ещё один местный житель: 70-летний пенсионер», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что 29-москвича, имеющего судимость за кражу, задержали по подозрению в похищении товаров из одного из магазинов в Мытищах. Следствие установило, что на преступление мужчина пошёл вместе с подельницей. В настоящее время ведётся розыск этой женщины.

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#лобня
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#пенсионер
#полиция
#велосипед
#криминал
#мвд московской области
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Обвиняемый в убийстве четырёх детей в Тверской области скончался в больнице
09 января 2025, 11:15

Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Мужчина, убивший своих четверых детей в Тверской области, умер в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В конце декабря региональная прокуратура сообщила об обнаружении тел четырёх детей в частном доме в СНТ «Межурка». В правоохранительных органах заявили, что детей зарезал их отец. После он попытался покончить с собой, но был оперативно госпитализирован.

В четверг стало известно, что мужчина скончался в лечебном учреждении. При этом источник РИА Новости в правоохранительных структурах уточнил, что он скончался больше недели назад.

Всего в семье было шесть детей. Двоим удалось спастись, поскольку они спали в другой комнате в момент совершения убийства. В отношении мужчины было возбуждено дело об убийстве.

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«‎Осмелюсь попросить молиться»: Муж главного редактора RT Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому после двух инфарктов
Тигран Кеосаян оказался в коме после клинической смерти, ранее он перенес два инфаркта
09 января 2025, 11:07

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

59-летний Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что у ее мужа есть хронические проблемы с сердцем.
В 2008 и 2010 годах Кеосаян перенес два инфаркта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тигран Кеосаян

Тигран Эдмондович Кеосаян, родившийся 4 января 1966 года в Москве, является ярким представителем отечественного кино и телевидения. Выросший в семье известных деятелей искусства — его отец, Эдмонд Кеосаян, был талантливым режиссером и сценаристом, а мать, Лаура Геворкян, — известной актрисой, Тигран с ранних лет впитал атмосферу творчества и страсти к искусству.

Его старший брат, Давид, ушедший из жизни в 2022 году, также оставил заметный след в индустрии как продюсер и сценарист.

Карьера Кеосаяна в полнометражном кино началась в 1992 году с дебютного фильма «Катька и Шиз», который стал отправной точкой для его дальнейших творческих свершений. За годы работы он создал ряд запоминающихся фильмов, таких как «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000) и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Не ограничиваясь только игровым кино, Тигран также проявил себя в документальном жанре, сняв такие проекты, как «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит», которые получили признание зрителей.

Кроме того, Кеосаян стал известным телеведущим, ведя программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а также «Международную пилораму» на НТВ. Его харизма и умение вести диалог с аудиторией сделали его одним из популярных лиц на телевидении, способствующих обсуждению актуальных тем и проблем общества.

Два инфаркта

В январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Тогда ему была проведена операция по установке стента в артерию в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, что позволило восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейшие осложнения.

Однако, несмотря на усилия медиков, через два года, в 2010 году, у него вновь возникли тревожные симптомы. Повторная госпитализация выявила острый инфаркт миокарда. В этот раз потребовалось провести новый курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски для его здоровья.

Тигран Кеосаян вновь оказался в больнице в конце декабря, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Муж Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому
Муж Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Санкции и другие ограничения

28 февраля 2022 года Европейский Союз внес Тиграна Кеосаяна в санкционные списки, обвинив его в поддержке сепаратистских движений в Крыму и Донбассе, а также в распространении антиукраинской пропаганды. В ответ на эти меры Кеосаян выразил свое мнение, заявив, что санкции для него — это «невидимые ордена».

В апреле того же года Министерство иностранных дел Казахстана выразило недовольство высказываниями Кеосаяна о стране, охарактеризовав их как «оскорбительные и необъективные». В результате этих заявлений СМИ сообщили, что Кеосаян был внесен в список «нежелательных для въезда лиц». Тем не менее, сам Кеосаян заявил о своем намерении посетить Казахстан, несмотря на возможный запрет со стороны местных властей.

В 2023 году один из выпусков его программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном» на радио Sputnik привел к отзыву лицензии на 30 дней у ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».

Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом состоянии мужа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом состоянии своего мужа. По ее словам, он пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Симоньян отметила, что у Тиграна давно наблюдаются серьезные проблемы с сердцем.

Она призналась, что не привыкла делиться своими переживаниями в социальных сетях и не публикует свои эмоции в реанимации. В своем обращении Маргарита также рассказала, что обе матери — и Тиграна, и ее собственная — живут с ними.

«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — добавила она.

Помимо этого, Симоньян обратилась к тем, кто любит Тиграна, с просьбой молиться за его здоровье.

«Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — заключила она.

Ксения Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна

В мире, где каждое слово и поступок могут подвергаться суровой критике, особенно когда речь идет о судьбах известных людей, порой важнее всего проявить человечность. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила искреннее сочувствие в связи с трагической новостью о клинической смерти Тиграна Кеосаяна.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит», — отметила она, подчеркивая глубину чувств, которые испытывает Симоньян в это непростое время.

Собчак также отметила, что в больнице находятся ее подопечные из фонда, а также, что Симоньян каждый день навещает своего мужа и проводит много времени рядом с ним.

«Пусть жизнь победит смерть», — заключила Ксения.

Узы брака

С 2022 года Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян официально связали свои жизни узами брака, хотя вместе они уже с 2012 года.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В их семье растут трое детей: в августе 2013 года на свет появилась дочь Марьяна, затем в сентябре 2014 года родился сын Баграт, а 19 октября 2019 года мир увидел их младшую дочь Маро. Симоньян гордится тем, что её дети, Марьяна и Баграт, владеют пятью языками: русским, армянским, английским, французским и китайским.

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Лос-Анджелес в огне: сгорел дом Ди Каприо, уничтожен элитный район, есть погибшие
09 января 2025, 10:41

Фото: iStock/Carsten Schertzer

В Калифорнии (США), в Лос-Анджелесе, бушует сильный пожар: площадь, охваченная огнём, составляет более 10 тысяч гектаров. Сообщается, что пять человек погибли, уничтожено 1000 зданий, без света остались около миллиона человек в округе. О том, что известно на данный момент о последствиях стихийного бедствия, читайте в материале «Радио 1».


Пожар может побить предыдущий рекорд



Калифорния не в первый раз сталкивается с огненной стихией. Считается, что самый разрушительный пожар произошёл в ноябре 2018 года. Тогда погибли десятки местных жителей, а материальный ущерб составил два миллиарда долларов.

Возможно, нынешний пожар побьёт старый рекорд.


Пасифик-Палисейдс уничтожен, дома Ди Каприо и Пэрис Хилтон сгорели



Пожар уничтожил элитный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где живут такие звёзды, как Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и Брэдли Купер. Предварительная оценка ущерба от пожара в Палисейдсе — $57 млрд долларов. Полыхает Малибу, следующие — Сансет-бульвар и Беверли-Хиллз.

Своих домов лишились голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, киноактриса и певица Пэрис Хилтон, актёр Майлз Теллер и многие другие знаменитости.


Реакция властей на пожар



Президент США Джо Байден отменил ранее запланированный визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования. Также он объявил режим масштабного бедствия в Лос-Анджелесе.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал Национальную гвардию штата для поддержки пожарных служб округа Лос-Анджелес. Власти предпринимают все возможные меры для локализации огня, но ситуация остаётся критической.

Фото: iStock/MattGush

По информации телеканала CNN, началась массовая эвакуация. Президент городского совета Маркис Харрис-Доусон пообещал, что будут задействованы все имеющиеся у властей Лос-Анджелеса ресурсы: сотни спасателей и пожарных, десятки единиц техники, а также вертолёты.


Погода не благоприятствует



Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что из-за усиливающегося ветра ситуация крайне опасная.

Кроме того, в городе последние полгода практически не было дождя. По данным местных метеослужб, с июля выпало всего 4 миллиметра осадков.


Пожар может уничтожить знак Hollywood



В социальных сетях появились сообщения о том, что пожар достиг знаменитого знака Hollywood, расположенного на холмах в Лос-Анджелесе, однако эти данные оказались недостоверными. Вероятно, фотографии были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Также стало известно, что церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на несколько дней из-за пожара.


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#джо
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В Приамурье задержали украинского агента, планировавшего диверсию на Транссибе
ФСБ задержала жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
09 января 2025, 10:32

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали под руководством украинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Амурской области.
Отмечается, что 39-летний задержанный поддерживал идеологию запрещённой в России организации. Через мессенджер он вёл переписку с представителями украинской террористической организации для получения знаний и навыков по минно-подрывному делу, а также приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства. В октябре мужчина принял решение совершить диверсию на железнодорожном перегоне Белогорск – Украинка в Амурской области.

Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность мужчины. Уточняется, что данный участок Транссиба имеет ключевое значения для бесперебойного федерального транспортного сообщения.

По данным следствия, после совершения теракта на железной дороге мужчина планировал уехать на Украину, где собирался вступить в ряды запрещённой в России террористической организации, участвующей в боевых действиях против ВС РФ в зоне СВО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.

Мужчина заключён под стражу. Его грозит до 20 лет тюрьмы.

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Подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира в московском метро
09 января 2025, 10:21

Фото: iStock/blinow61

Подростки с пневматическим пистолетом напали на 16-летнего молодого человека в вагоне электропоезда в московском метрополитене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по городу Москве задержали двух 14-летних подростков, которые напали на 16-летнего парня в вагоне поезда.

По словам Волк, инцидент произошёл днём. Подростки в вагоне поезда, следующего по Троицкой линии, подошли к 16-летнему парню, начали оскорблять его и вести себя вызывающе. В ходе конфликта один из них направил в сторону потерпевшего пневматический пистолет, а второй в это время снимал происходящее на телефон.

По прибытии на станцию «Новаторская», парню удалось сбежать от напавших.

Сотрудники полиции оперативно установили личности подростков и задержали их. В сопровождении родителей их доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В отношении нападавших избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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Рецидивист из Москвы обокрал магазин в Мытищах
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#мвд
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#ирина волк
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Рецидивист из Москвы обокрал магазин в Мытищах
09 января 2025, 09:08

Фото: iStock/blinow61

29-москвича, ранее судимого за кражу, задержали по подозрению в похищении товаров из одного из магазинов в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, мужчина вместе со своей знакомой вскрыли дверь в магазине самообслуживания, в котором покупатели для входа должны сканировать QR-код из специального приложения. В помещении магазина злоумышленники сложили в сумку интересующие их товары и сбежали», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские сумели вычислить вора и задержали его. Задержанный рассказал, что украденное они с сообщницей продали, а деньги потратили.

Против москвича завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция разыскивает его подельницу.

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#полиция
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