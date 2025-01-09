В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса

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В Приднестровье зафиксированы первые случаи гибели людей, которые пытались согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что жители республики на фоне проблем с электроэнергией вынуждены топить печки в домах. Многие оставляют их зажженными на ночь, поэтому возросло число летальных исходов.
По словам Игнатьева, власти Приднестровья не фиксируют большого оттока населения на фоне энергетического кризиса. В основном жители переезжают к своим родственникам.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «люди верят в лучшее».
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По словам Игнатьева, власти Приднестровья не фиксируют большого оттока населения на фоне энергетического кризиса. В основном жители переезжают к своим родственникам.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «люди верят в лучшее».
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Анастасия Чинкова