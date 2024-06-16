Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
«Эта встреча отправляет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Многие участники заявили, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим согласен», — сказал Рютте на конференции в Бюргенштоке, Швейцария. Трансляция мероприятия велась на его официальном сайте.Рютте подчеркнул, что сообщение для России состоит в необходимости соблюдения законов и ценностей, которые важны для всех нас.
Конференция по Украине проводится 15-16 июня на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна, Швейцария.
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Артем Кузьмин