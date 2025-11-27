Премьер Польши обвинил президента страны в саботаже национальной безопасности

27 ноября 2025, 18:38

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Кароль Навроцкий блокирует назначения и награждения в спецслужбах, что представляет угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.