Премьер Польши обвинил президента страны в саботаже национальной безопасности
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Кароль Навроцкий блокирует назначения и награждения в спецслужбах, что представляет угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам премьера, глава государства отказывается подписывать документы о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Туск охарактеризовал действия президента как саботаж и попытку узурпировать полномочия правительства.
Конфликт между президентом и премьером Польши продолжается уже долгое время. Они представляют разные политические партии, что сказывается на управлении государством. Туск утверждает, что Навроцкий ограничивает его доступ к информации спецслужб и игнорирует мнение при принятии ключевых решений.
В ответ президент регулярно накладывает вето на законы, инициированные кабинетом министров, отказывается назначать предложенных правительством послов и подписывать другие официальные документы. Ситуация усугубляет противоречия между ветвями власти и создает напряжённость в политической системе Польши.
