Путин назвал важные для России факторы в вопросе миграционной политики
Путин заявил о важности учёта интересов россиян и экономики в вопросе миграции
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по миграционной политике. Это произошло во время его визита в Бишкек. Пресс-служба Кремля организовала прямую трансляцию выступления президента в своём Telegram-канале.
Путин заявил, что для Российской Федерации и для Кыргызстана очень важно выстраивать миграционное взаимодействие с учётом взаимных интересов.
«Чтобы и в России всё было бы надёжно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно — имею в виду, прежде всего, их знание русского языка», — высказался российский лидер.Ранее Владимир Путин заявил о наращивании взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с наркотрафиком.