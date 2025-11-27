Путин назвал важные для России факторы в вопросе миграционной политики

27 ноября 2025, 18:19

Путин заявил о важности учёта интересов россиян и экономики в вопросе миграции

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по миграционной политике. Это произошло во время его визита в Бишкек. Пресс-служба Кремля организовала прямую трансляцию выступления президента в своём Telegram-канале.





Путин заявил, что для Российской Федерации и для Кыргызстана очень важно выстраивать миграционное взаимодействие с учётом взаимных интересов.

«Чтобы и в России всё было бы надёжно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно — имею в виду, прежде всего, их знание русского языка», — высказался российский лидер.

