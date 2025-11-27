Достижения.рф

Путин опроверг слухи об «опале» Сергея Лаврова

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» сообщения западных СМИ о якобы возникшей «опале» главы МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС.



Путин также подтвердил, что Россия ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С ним планируется обсудить возможные контуры урегулирования конфликта на Украине.

«Он готовится к встрече с американскими партнёрами, у него свой график», — подчеркнул президент.

Ранее Путин отметил, что американская делегация прибудет в Москву в начале следующей недели. На встрече будут присутствовать Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
Иван Мусатов

