Путин опроверг слухи об «опале» Сергея Лаврова
Президент России Владимир Путин назвал «чушью» сообщения западных СМИ о якобы возникшей «опале» главы МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС.
Путин также подтвердил, что Россия ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С ним планируется обсудить возможные контуры урегулирования конфликта на Украине.
«Он готовится к встрече с американскими партнёрами, у него свой график», — подчеркнул президент.
Ранее Путин отметил, что американская делегация прибудет в Москву в начале следующей недели. На встрече будут присутствовать Владимир Мединский и Юрий Ушаков.