Путин опроверг слухи об «опале» Сергея Лаврова

27 ноября 2025, 17:43

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» сообщения западных СМИ о якобы возникшей «опале» главы МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС.





Путин также подтвердил, что Россия ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С ним планируется обсудить возможные контуры урегулирования конфликта на Украине.





«Он готовится к встрече с американскими партнёрами, у него свой график», — подчеркнул президент.