27 ноября 2025, 18:11

Депутат Белик: киевский режим панически боится потерять власть

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский боится президентских выборов на Украине и сейчас всеми силами пытается удержаться у власти на Украине. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





По его словам, сейчас действия украинских властей нарушают права народа и не уважают свободу граждан.





«Зеленский боится выборов. Что последует после них, он не знает. О подрыве доверия к действующей власти со стороны народа речь уже даже не идёт — украинский народ оказался в заложниках у сидящих на Банковой. Всё это имеет разрушительные последствия для общества», — отметил Белик в разговоре с RT.

«Зеленскому надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального», — написал экс-премьер в своём Telegram-канале.