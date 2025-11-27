В ГД раскрыли главный страх Зеленского
Депутат Белик: киевский режим панически боится потерять власть
Владимир Зеленский боится президентских выборов на Украине и сейчас всеми силами пытается удержаться у власти на Украине. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, сейчас действия украинских властей нарушают права народа и не уважают свободу граждан.
«Зеленский боится выборов. Что последует после них, он не знает. О подрыве доверия к действующей власти со стороны народа речь уже даже не идёт — украинский народ оказался в заложниках у сидящих на Банковой. Всё это имеет разрушительные последствия для общества», — отметил Белик в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что украинских мужчин забирают с улиц и отправляют на фронт. Таким образом, киевский режим подло использует человеческие ресурсы для достижения своих целей, заключил депутат.
Тем временем бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Зеленскому придётся согласиться на увольнение руководителя офиса президента Андрея Ермака, поскольку только так он сможет сохранить власть и видимость борьбы с коррупцией, пишут argumenti.ru.
«Зеленскому надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального», — написал экс-премьер в своём Telegram-канале.