Премьер Польши Туск открестился от своих слов о связях Трампа с РФ

Дональд Туск (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Премьер-министр Польши Дональд Туск открестился от своих ранних заявлений о связях Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023 году Туск во время встречи с избирателями заявил, что «зависимость Трампа от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению».
На пресс-конференции корреспондент Моника Рутке издания «Солидарность» напомнила Туску о ранних предположениях о связях Трампа с Россией.
Премьер Польши на это ответил, что Трамп является «более пророссийским, чем Байден», и добавил, что «такого рода предложений я никогда не делал».
Напомним, что в Кремле и в Белом доме уже неоднократно опровергали подобные заявления.
После мероприятия с Рутке связался представитель канцелярии премьер-министра сообщил ей, что она больше не будет приглашена на пресс-конференции главы правительства. Об этом она написала в своей соцсети Х. При этом в канцелярии премьера опровергли данное заявление корреспондента.
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На пресс-конференции корреспондент Моника Рутке издания «Солидарность» напомнила Туску о ранних предположениях о связях Трампа с Россией.
Премьер Польши на это ответил, что Трамп является «более пророссийским, чем Байден», и добавил, что «такого рода предложений я никогда не делал».
Напомним, что в Кремле и в Белом доме уже неоднократно опровергали подобные заявления.
После мероприятия с Рутке связался представитель канцелярии премьер-министра сообщил ей, что она больше не будет приглашена на пресс-конференции главы правительства. Об этом она написала в своей соцсети Х. При этом в канцелярии премьера опровергли данное заявление корреспондента.
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Элина Позднякова