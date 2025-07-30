Рик Санчес: аудитория RT в США обогнала CNN

30 июля 2025, 13:08

Фото: iStock/wellphoto

Ведущий RT Рик Санчес заявил, что в США аудитория телеканала обогнала показатели CNN. Он отметил, что данный факт ранее подтвердил бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер.





По словам Санчеза видно, что он сам удивился данной информации. Как оказалось, американский зритель больше предпочитает смотреть RT, чем CNN.





«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — сказал Клэппер в интервью, о котором говорит Санчез.

«Вы слышите? По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать», — после сказал Санчез.