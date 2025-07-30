Жена бизнесмена Телешева ушла от него из-за отданных на СВО 120 миллионов рублей
Бизнесмен из Краснодара Андрей Телешев сообщил о разводе со своей супругой, которая ушла от него из-за отданных на СВО 120 миллионов рублей. Предприниматель отдает почти всю прибыль своей компании «Центр Сантехники» в помощь участникам спецоперации.
Как заявил сам 60-летний Телешев, победа в СВО для него важнее семейного благополучия. С таким мнением не согласна его супруга, которая уже попыталась настроить детей против отца.
«Детям — у нас их четверо — супруга сказала, что папа плохой — «забирает деньги из семьи и отдает левым дядям на СВО». Это главная претензия моей супруги ко мне и, собственно, причина моего семейного фиаско», — рассказал бизнесмен изданию NEWS.ru.
Телешев отметил, что не станет удерживать жену, которая «ни дня в своей жизни не работала». По его словам, женщина испугалась, что их семья разорится из-за больших трат мужчины на СВО.
«И я решаю сам, как тратить прибыль. Я решил тратить на помощь нашей стране», — подытожил Телешев.