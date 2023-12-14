Военэксперт Земцев: Польша не начнёт провокации без поддержки США

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Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев допустил, что Польша может готовить диверсии на территории Белоруссии, однако при этом не перейдёт к активным действиям без поддержки США.
«Они вполне могут готовить диверсантов, но без США они «работать» не начнут. Дело в том, что вооруженный конфликт Польши и Белоруссии автоматически становится конфликтом с Россией. А с Россией Польша воевать не хочет. Только если у Польши будут гарантии поддержки со стороны США, они начнут агрессию. Кстати, одна из американских дивизий в Польше уже развернута», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Земцев.
Ранее председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что семь так называемых хоругвей в Польше готовятся к захвату объектов и терактам на белорусской территории.
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