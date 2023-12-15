В Польше испугались прихода Путина

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Без поддержки Запада Украина проиграет, тогда президент России Владимир Путин придет к польским границам. В этом уверен экс-президент Александр Квасьневский, его слова передает Rzeczpospolita.
«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», – заявил Квасьневский.
По его словам, ВСУ не могут достичь никаких успехов на линии соприкосновения, их силы истощаются, при этом Украина не получит помощи от США в ближайшее время. Таким образом, Квасьневский заключил, что Киев проиграет при отсутствии помощи со стороны стран Запада.
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