Вячеслав Гладков заявил о готовности идти на второй срок

23 ноября 2025, 14:35

Гладков уточнил, что решение о его участии в выборах зависит от президента

Вячеслав Гладков (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на ежегодной пресс-конференции, что готов вновь баллотироваться на пост главы региона в 2026 году, однако подчеркнул, что окончательное решение о его участии в выборах будет принято только при одобрении президента.