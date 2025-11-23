Достижения.рф

Вячеслав Гладков заявил о готовности идти на второй срок

Гладков уточнил, что решение о его участии в выборах зависит от президента
Вячеслав Гладков (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на ежегодной пресс-конференции, что готов вновь баллотироваться на пост главы региона в 2026 году, однако подчеркнул, что окончательное решение о его участии в выборах будет принято только при одобрении президента.



Он напомнил, что продолжение работы всех губернаторов определяет Владимир Путин, и такие решения, как правило, принимаются в начале года.

Гладков отметил, что выборы в регионе назначены на сентябрь 2026-го и власти будут действовать строго в соответствии с распоряжениями главы государства.

По словам губернатора, его позиция в отношении сроков руководства остаётся прежней: два срока он считает наиболее результативной моделью работы — первый период необходим для анализа и принятия ключевых управленческих решений, а второй — для их полноценной реализации.

Гладков занимает пост губернатора с 2020 года, когда был назначен президентом временно исполняющим обязанности главы региона, а спустя год победил на выборах, получив 79,17% голосов избирателей.

Софья Метелева

