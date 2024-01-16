Премьер Швеции Кристерссон сообщил, что война пока «не стоит на пороге» страны

Информаторам-членам избирательной комиссии, которые будут ходить по домам избирателей и информировать их о предстоящих президентских выборах, выдадут униформу, бейдж и сумку с информационными материалами. Именно так можно будет отличить настоящего информатора от мошенника, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.