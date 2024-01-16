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Премьер Швеции Кристерссон сообщил, что война пока «не стоит на пороге» страны

Премьер Швеции Кристерссон заявил, что стране не угрожает война
16 января 2024, 16:44
Фото: iStock/WDnet

Фото: iStock/WDnet

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что реакции на предупреждение о возможности начала войны в стране слишком чрезмерны. Об этом он сообщил в ходе программы Sveriges radio.
Ранее в ходе конференции по национальной безопасности «Народ и оборона» шведские политики и глава Минобороны страны Карл-Оскар Болин заявили, что над Швецией нависла угроза начала войны, поэтому необходимо быть готовыми к ней. Они также призвали шведов быть психологически подготовленными к тому, что в какой-то момент придётся с оружием в руках пойти на защиту родины.

Кристерссон заявил, что в настоящее время война «не стоит на пороге» Швеции, поэтому не стоит так оживлённо реагировать на появившуюся информацию.


Однако он добавил, что риск обострения конфликтов на всей европейской территории значительно возрос за последнее время.

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#швеция
#война
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#премьер-министр
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника
16 января 2024, 16:56

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Информаторам-членам избирательной комиссии, которые будут ходить по домам избирателей и информировать их о предстоящих президентских выборах, выдадут униформу, бейдж и сумку с информационными материалами. Именно так можно будет отличить настоящего информатора от мошенника, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Будет брендированная униформа с надписью «Избирательная комиссия Московской области. Выборы президента». Там будут наш герб и вся наша атрибутика. Информатору выдадут сумку с информационными материалами», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».
Кроме того, по его словам, у каждого члена комиссии будет свой бейдж.
«На нём укажут номер горячей линии, где можно уточнить, имеет ли этот человек право приходить по адресам и проводить информационную работу. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Ещё у каждого информатора с собой должны быть паспорт и специальное удостоверение с гербом, печатью и подписью из территориальной избирательной комиссии», – сказал Берёзкин.
Ранее он заявил, что более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о голосовании на предстоящих выборах президента России.

Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта.

Выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта.

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#выборы
#голосование
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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15 тыс информаторов будут оповещать жителей Подмосковья о выборах президента
16 января 2024, 16:34

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о голосовании на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Члены участковых избирательных комиссий будут отвечать на все вопросы, связанные с выборами. Также они будут выдавать по желанию наших избирателей информацию о кандидатах. Жителям региона будут представлены материалы, в которых имеется полная информационная справка о каждом кандидате в президенты. Из неё будет легко узнать информацию о рождении, образовании, наличии или отсутствии судимости, финансовом состоянии кандидата, чтобы убрать все белые пятна в избирательной кампании», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».
Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта.
«В среднем на одного информатора приходится порядка 152 квартир и домовладений. После общения с избирателем он ставит отметку в мобильном приложении, что взаимодействие состоялось», – пояснил Берёзкин.
Он добавил, что сначала члены избирательной комиссии будут информировать всех жителей Подмосковья, а в марте для максимального охвата – тех, с кем не удалось провести беседу в феврале.

Берёзкин напомнил, что на сегодняшний день документы в Центризбирком пожали 11 кандидатов на должность главы российского государства, трое уже зарегистрированы. До конца января будет известен полный перечень кандидатов.

Выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта.

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#голосование
#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
#илья берёзкин
#мособлизбирком
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США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену
16 января 2024, 16:09

Фото: iStock/mrrobotonur07

США и Великобритания нанесли новые ракетные удары по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обстрелу подверглась провинция Эль-Байда.

Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.

На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.

Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.

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#сша
#великобритания
#йемен
#хуситы
#атака
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал избирательную систему Подмосковья крупнейшей в России
16 января 2024, 16:04

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Избирательная система Московской области – самая большая в России. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По числу избирательных участков, избирательных комиссий, лиц, организующих выборы, мы являемся лидерами в стране. На сегодняшний день у нас численность членов избирательных комиссий составляет 36 тыс 283 человека. Это сравнимо с довольно большим городом. Например, в Рузе у нас – порядка 15 тыс жителей. Так вот, это две Рузы», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».
Он добавил, что сейчас на территории Подмосковья насчитывается более 6 млн избирателей.
«Число избирателей у нас на сегодня – 6 млн 33 тыс 678 человек. Это огромный объём избирателей – жителей, которые непосредственно проживают на наших территориях и имеют активное и пассивное избирательное право, то есть могут избираться и быть избранными», – пояснил глава Московской областной избирательной комиссии.
Берёзкин также заявил, что в рамках масштабной работы по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах будет запущено новое приложение «ИнформУИК».

Выборы главы государства впервые будут проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.

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#подмосковье
#московская область
#выборы
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#голосование
#президент
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Мишустин открыл на выставке «Россия» Дни достижений отраслей
16 января 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Председатель правительства России Михаил Мишустин открыл отраслевой марафон выставки-форума «Россия». Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на пленарной сессии Дня финансов он сообщил, что стартовавший новый этап посвящён успехам отраслей экономики и социальной сферы.

Мишустин подчеркнул, что отраслевые и тематические дни будут проходить до конца февраля. В их рамках можно узнать о результатах совместной работы делового сообщества и государства.

Премьер-министр России напомнил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, за прошлый год ВВП страны возрос на 3,3%, а рост обрабатывающей промышленности составил 7,5%. Всего этого, по словам Мишустина, удалось достичь после данным президентом Путиным поручений, а также реализации государственных программ.

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#михаил мишустин
#премьер-министр
#россия
#финансы
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В Эстонии не приняли инициативу по сносу советских памятников
ERR: парламент Эстонии не принял законопроект о сносе советских памятников
16 января 2024, 15:45

Фото: iStock/diegograndi

Парламент Эстонии отказался поддерживать инициативу оппозиционной консервативной народной партии о сносе советского памятника «Воину-освободителю» и иных памятников того периода. Об этом сообщает ERR.
В случае принятия соответствующего законопроекта, предложение было бы представлено правительству. Но документ не смог набрать нужного количества голосов, в связи с чем был отклонён в первом чтении. За принятие инициативы выступили 14 депутатов, против были 54 парламентария, а ещё 21 политик воздержался.

Пояснительная записка законопроекта гласит, что перенос памятника из Таллина на Военное кладбище не изменил ситуацию, а противники независимости государства продолжают «праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии».

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#памятник
#эстония
#законопроект
#ссср
#политика
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В Германии рассказали, на что придется пойти Украине ради мира с Россией
Вагенкнехт: Украина пожертвует территорией и НАТО для мира с Россией
16 января 2024, 15:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Для начала мирных переговоров с Россией Украина вынуждена будет пойти на территориальные уступки. Такое заявление сделала немецкий политик Сара Вагенкнехт, ее слова передает телеканал Tagesschau.
По ее словам, Украине придется отказаться от перспективы вступления в НАТО, а также, вероятно, киевским властям придется пойти на территориальные уступки.

Кроме того, Вагенкнехт добавила, что теперь у Киева и его западных союзников значительно ухудшилась позиция на возможных мирных переговорах с Россией, по сравнению с той, которая была два года назад.

«А тезис, который нам всегда говорили: "Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась", не подтвердился вообще. Вышло обратное», — заключила она.

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#конфликт
#оружие
#война
#турция
#нато
#зеленский
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В Подмосковье появится приложении для информирования избирателей о предстоящих выборах
16 января 2024, 14:39

Фото: istockphoto / Kirill Smyslov

В рамках масштабной работы по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах будет запущено новое приложение «ИнформУИК».
Приложение «ИнформУИК» является новые направлением в деятельности избирательной системы, основная цель которого это ведение точного учета и правильность логистики среди комиссий для избежания пересечения в работе.

«Избирательная система Московской области - самая большая система в России.<…> Мы являемся безусловным лидером по количеству избирательных участков, числу членов избирательных комиссий и лиц, которые организуют выборы.<…> Новое приложение предназначено для членов комиссий, которые будут осуществлять поквартирный обход с целью информирования жителей о месте, дате и времени голосования. <…>», — поделился председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Кроме этого, в России данное приложение будет использоваться впервые на таком масштабном уровне.

«Это мобильно приложение, которое устанавливается на телефон члена комиссии и при общении с избирателем в него вносятся данные об уточнении списка избирателей, проверка совпадения данных регистрации и даты рождения избирателя, не было ли изменений в паспортных данных и вносится удобное время и формат голосования избирателя», — подчеркнул председатель.

Стоит отметить, что в Подмосковье будут работать порядка 15876 информаторов.

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#подмосковье
#выборы
#илья берёзкин
#цик
#президент
#проверка
#телефон
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Володин высказался об отпусках депутатов Госдумы
Володин: депутаты не имеют отпусков
16 января 2024, 14:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы не могут позволить себе уйти в отпуск. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что парламентарии, которые не будут следовать этому принципу, перестанут занимать посты депутатов.

Вместе с тем Володин высоко оценил работоспособность некоторых членов Госдумы, которые готовы работать без отпусков, выходных дней и праздников.

В ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин затронул тему приоритетов работы нижней палаты. Среди первостепенных вопросов выделяется поддержка участников спецоперации.

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#госдума
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#отпуск
#политика
#вячеслав володин
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