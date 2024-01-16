Премьер Швеции Кристерссон сообщил, что война пока «не стоит на пороге» страны

Фото: iStock/WDnet
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что реакции на предупреждение о возможности начала войны в стране слишком чрезмерны. Об этом он сообщил в ходе программы Sveriges radio.
Ранее в ходе конференции по национальной безопасности «Народ и оборона» шведские политики и глава Минобороны страны Карл-Оскар Болин заявили, что над Швецией нависла угроза начала войны, поэтому необходимо быть готовыми к ней. Они также призвали шведов быть психологически подготовленными к тому, что в какой-то момент придётся с оружием в руках пойти на защиту родины.
Кристерссон заявил, что в настоящее время война «не стоит на пороге» Швеции, поэтому не стоит так оживлённо реагировать на появившуюся информацию.
Однако он добавил, что риск обострения конфликтов на всей европейской территории значительно возрос за последнее время.
Читайте также:
Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне
Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО
Кристерссон заявил, что в настоящее время война «не стоит на пороге» Швеции, поэтому не стоит так оживлённо реагировать на появившуюся информацию.
Читайте также:
Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне
Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО
Анастасия Чинкова