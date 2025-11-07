Достижения.рф

Премьер Швеции призвал ЕС готовиться к долгосрочной изоляции России

Кристерссон: Европа должна учитывать долгосрочные последствия конфликта с РФ
Фото: Istock / Martin Wahlborg

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европе необходимо готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжающегося конфликта в Украине.



Об этом он сообщил по итогам встречи с главой эстонского правительства Кристеном Михалом, передаёт ERR.

«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море», — отметил Кристерссон.
По его словам, Швеция, Эстония и другие страны Европейского союза должны учитывать долгосрочные последствия войны и быть готовы к продолжительной изоляции России.

Глава шведского правительства подчеркнул, что страна не наивна в оценке действий Москвы и видит необходимость усиления мер сдерживания, включая ограничение деятельности российского подводного флота в Балтийском море.
