Премьер Швеции призвал ЕС готовиться к долгосрочной изоляции России

07 ноября 2025, 17:05

Кристерссон: Европа должна учитывать долгосрочные последствия конфликта с РФ

Фото: Istock / Martin Wahlborg

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европе необходимо готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжающегося конфликта в Украине.





Об этом он сообщил по итогам встречи с главой эстонского правительства Кристеном Михалом, передаёт ERR.





«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море», — отметил Кристерссон.