Премьер Швеции призвал ЕС готовиться к долгосрочной изоляции России
Кристерссон: Европа должна учитывать долгосрочные последствия конфликта с РФ
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европе необходимо готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжающегося конфликта в Украине.
Об этом он сообщил по итогам встречи с главой эстонского правительства Кристеном Михалом, передаёт ERR.
«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море», — отметил Кристерссон.По его словам, Швеция, Эстония и другие страны Европейского союза должны учитывать долгосрочные последствия войны и быть готовы к продолжительной изоляции России.
Глава шведского правительства подчеркнул, что страна не наивна в оценке действий Москвы и видит необходимость усиления мер сдерживания, включая ограничение деятельности российского подводного флота в Балтийском море.