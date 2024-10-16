Премьер Словакии Фицо допустил скорое завершение конфликта на Украине

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Вероятность завершения украинского конфликта в достаточно короткие сроки в настоящее время довольно велика. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Его слова приводит информационное агентство TASR. Глава словацкого правительства также добавил, что ожидает серьёзных подвижек в этом вопросе во время ближайшего саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо отметил, что ожидает, что предложит европейским союзникам президент Украины Владимир Зеленский.
Политик пояснил, что на этой встрече глав стран ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Украины в НАТО, а это вступление не может быть «бесплатным». Сам Фицо и возглавляемая им партия «Направление — социальная демократия» выступают против расширения альянса за счёт Украины. Такой шаг, по словам премьер-министра Словакии, приведёт к развязыванию третьей мировой войны.
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