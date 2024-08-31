Президент Словакии отказал своим гражданам в одной просьбе об Украине

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Четырем гражданам Словацкой республики, которые пожелали служить в рядах боевиков ВСУ, отказал президент Петер Пеллегрини, вступивший в должность в середине июня текущего года, передает информагентство TASR.
«Президент с начала исполнения своего мандата получил четыре прошения от граждан Словакии разрешить им службу в иностранной армии. Все прошения касались [службы в] ВСУ. Все они были отвергнуты президентом», — процитировали журналисты администрацию Пеллегрини.По закону Словакии, стать членами иностранных военных, а также полувоенных подразделений разрешается только с одобрения президента страны. Словакия остановила военную помощь Киеву, но оказывает гуманитарную и участвует в восстановлении Украины.
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