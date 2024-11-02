Словакия присоединится к «Друзьям мира» для урегулирования конфликта на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна присоединится к группе «Друзей мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения во время визита в Китай. По его словам, Запад придерживается нереалистичных планов по Украине.
«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — отметил он.Фицо считает, что подход западных стран, который заключается в поддержке Украины до тех пор, пока та не улучшит свои переговорные позиции, является далеким от реальности.
Изначально о планах создать открытую платформу «Друзья мира» заявили в Китае. В ее разработке участвовали КНР, Бразилия и другие страны Глобального юга.
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