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Премьер Словакии Фицо: Победа Харрис на выборах приведёт к разрушению Украины

28 октября 2024, 20:03
Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию вооружённого конфликта. В конечном итоге это приведёт к полному разрушению Украины.


Об этом он заявил в интервью изданию Štandard. Глава словацкого правительства отметил, что ожидает победы здравого смысла и надеется, что из Вашингтона подует «новый ветер», который позволит по-другому взглянуть на Украину. Если же победу одержит «старый ветер», сказал Фицо, имея ввиду вице-президента США, то можно ожидать, что война затянется, а это приведёт Украину к краху.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что украинцы не заслуживают такого негативного развития событий. Но кого-то «из верхушки», по словам Фицо, это устраивает.

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#камала харрис
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
28 октября 2024, 19:56

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Действующий глава США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента в родном штате Делавэр. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что Байден простоял в очереди порядка 40 минут, прежде чем проголосовать. Глава государства отдал голос за своего вице-президента, кандидата от партии демократов Камалу Харрис.

Также в лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что досрочно на выборах уже проголосовали 43 миллиона граждан США.

Основной этап выборов в США состоится 5 ноября. В бюллетенях будут указаны два кандидата: экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

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В Венгрии прошла акция против политики НАТО на Украине
28 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Общественные организации в Венгрии, объединившиеся в движение «Форум мира», провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште против политики НАТО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Активисты передали посольству письмо, адресованное генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте. Его зачитал представитель организации «Венгерский круг мира» Ласло Петрашш в ходе проведения акции.

Из письма следует, что НАТО пытается осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России, что беспокоит не только Венгрию, но и всю Европу. Большинство венгров не поддерживают вводимые меры, которые могут привести к атакам вглубь территории России.

Также в письме на имя Рютте сказано, что альянс предпринимает шаги, которые могут подтолкнуть Венгрию к прямому столкновению с Россией, что негативно скажется на всём Европейском регионе.

Авторы письма подчеркнули, что политика НАТО прямо противоречит приверженности Будапешта миру, и призвали альянс делать шаги в сторону урегулирования украинского конфликта, а не по дальнейшей его эскалации.

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#политика
#конфликт
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В Грузии проходит акция протеста против итогов парламентских выборов
28 октября 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

У здания парламента Грузии проходит митинг. Представители оппозиционных партий призывают не признавать итогов прошедших 26 октября выборов в законодательный орган республики.
Некоторые митингующие держат в руках флаги Евросоюза и Украины. Движение по главной магистрали Тбилиси проспекту Руставели перекрыто. Грузинская оппозиция требует проведения новых выборов, так как не признаёт итоги прошедших.

По данным Центризбиркома, на минувших выборах правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, что позволило ей получить 90 из 150 депутатских мандатов. Несколько партий объявили бойкот вновь избранному парламенту, о оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая проевропейскую оппозицию, заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на выборах в парламент.

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#партия
#парламент
#грузия
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Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
28 октября 2024, 19:22

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Кадры прибытия политика в Тбилисский международный аэропорт в прямом эфире транслировал местный телеканал «Имеди».
Отмечается, что в ходе своего визита Орбан встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланирован ряд встреч в расширенном формате.

Вместе с Орбаном в Грузию прибыли глава МИД Венгрии Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.

Визит главы венгерского правительства продлится два дня. Орбан стал первым экономическим лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах 26 октября.

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#виктор орбан
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#грузия
#выборы
#полиция
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Политолог Андреев назвал выборы в Грузии щелчком по носу США
28 октября 2024, 18:56

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев высказал мнение о том, что результаты прошедших в Грузии парламентских выборов стали своеобразным «щелчком по носу» западным глобалистам, в частности США и их приспешникам.
«Прошедшие выборы в Грузии — второй щелчок по носу демократам из Белого дома, Фон дер Ляйен, Борреля и прочим глобалистам-евроинтеграторам после референдума в Молдавии. Будучи проевропейской, «Грузинская мечта» за последние годы осознала, какую цену стране придётся заплатить за мифические привилегии от вступления в ЕС, которого никогда так и не произойдёт», — пояснил в беседе с «Известиями» Андреев.

В то же время рядовые очевидцы сообщили, что в Грузии после выборов спокойная обстановка.

«Я живу в Тбилиси почти четыре года, мой папа грузин. Я вчера была в центре города, но никаких митингов не было. Сейчас тоже все спокойно, хотя сегодня в центр я ещё не выбиралась. В Грузии довольно часто проходят митинги, и сегодня вечером кто-то наверняка выйдет на улицу, но не думаю, что будет нечто из ряда вон выходящее. Отдельные люди говорят, что недовольны результатами выборов, но ситуация очень далека от революционной», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» жительница Галина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии.

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#отношения
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#грузия
#политика
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Появилось видео унижения главы МИД ФРГ Бербок в аэропорту Пекина — видео
В Китае никто не встретил прибывшую с визитом главу МИД ФРГ Бербок
28 октября 2024, 18:26

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Официальные лица Китая сочли излишним встречать у трапа самолёта прибывшую в Поднебесную с внеплановым визитом главу МИД Германии Анналену Бербок. В Сети уже завирусились кадры, на которых она растерянно озирается в поисках встречающих, но тщетно.
Соответствующую видеозапись опубликовала «Комсомольская правда». На кадрах видно, как руководитель немецкого внешнеполитического ведомства уверенно и довольно быстро спускается по трапу приземлившегося самолёта. Затем она в некотором замешательстве оглядывается по сторонам в поисках встречающих. Никого не увидев, министр в одиночестве направляется к зданию аэропорта.

В Китае считают поведение Бербок не вполне отвечающим её статусу дипломата. Ещё в 2022 году накануне своего первого визита в страну она назвала Председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», чем привела в замешательство китайских переговорщиков.

После подобных речей госпожа Бербок не может надеяться на встречу с китайским лидером, переговоры по поводу конфликтов на Ближнем Востоке и Украине пройдут и на этот раз на уровне МИД двух стран. Во время проведения официальных церемоний в Китае случайных жестов не бывает. Поэтому отсутствие встречающих в аэропорту — чёткий сигнал, говорящий о том, что дипломатический вес Германии при Бербок упал до рекордно низкого уровня.






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FİKİR PANOSU: США хотят использовать Турцию в «новом проекте» против России
28 октября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Формирование общественного мнения об угрозе со стороны тюркоязычных народов для России — это спланированная акция со стороны США. В этих планах Вашингтон намерен использовать Турцию и её влияние на Востоке.
Об этом заявил турецкий политик Осман Козанв в интервью телеграм-каналу FİKİR PANOSU. По его словам, американцам не удалось ослабить Россию при помощи украинского конфликта. Теперь США рассчитывают реализовать новый проект, используя Турцию и её положение и влияние в Центральной Азии. Вашингтон уже предпринимает усилия, чтобы воспрепятствовать развитию российско-турецких отношений, считает Козанв.

По словам политика, Турция и Россия могут распределить между собой важнейшие роли в построении нового справедливого и многополярного миропорядка. Серьёзные шаги Турции в рамках сотрудничества с Москвой, независимо от НАТО, стали важными событиями в российско-турецких отношениях в противовес колониальной политике Запада, заключил Козанв.

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#интервью
#нато
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Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки
28 октября 2024, 16:46

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что финское управление судебных приставов наложило арест на российскую государственную собственность. Одним из объектов ареста является принадлежащий российским властям участок земли площадью 3326 квадратных метров, на котором располагается Российский центр науки и культуры. Арест вступил в силу 24 октября.

По данным издания, арест российской собственности был осуществлён после иска, поданного украинской энергетической компанией «Нефтогаз».

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#политика
#украина
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FT: Трамп может предложить мирный план на основе Минских соглашений
28 октября 2024, 16:03

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Новый план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине может стать переосмыслением провалившихся Минских соглашений. Он будет включать в себя меры принуждения и санкции за нарушения.
Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на мнение одного из советников политика. По словам собеседника издания, контроль за исполнением достигнутых договорённостей должны будут осуществлять европейские военные, а не подразделения НАТО или миротворческие силы ООН.

Советник Трампа также подчеркнул, что американцы будут настаивать на своём неучастии в этом механизме и его финансировании. Это должно полностью быть в зоне ответственности Европы.

Протоколы, содержащие комплекс мер по выполнению Минских соглашений, были подписаны дважды, в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года. Он предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе и отвод Украиной тяжёлых вооружений. Киев постоянно нарушал эти договорённости, поэтому Россия в феврале 2022 года признала ДНР и ЛНР и начала специальную военную операцию.

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