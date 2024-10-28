Премьер Словакии Фицо: Победа Харрис на выборах приведёт к разрушению Украины

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию вооружённого конфликта. В конечном итоге это приведёт к полному разрушению Украины.
Об этом он заявил в интервью изданию Štandard. Глава словацкого правительства отметил, что ожидает победы здравого смысла и надеется, что из Вашингтона подует «новый ветер», который позволит по-другому взглянуть на Украину. Если же победу одержит «старый ветер», сказал Фицо, имея ввиду вице-президента США, то можно ожидать, что война затянется, а это приведёт Украину к краху.
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что украинцы не заслуживают такого негативного развития событий. Но кого-то «из верхушки», по словам Фицо, это устраивает.
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