В Словакии выступили против вступления Украины в НАТО

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD («Направление — социальная демократия»), заявил, что его парламент не поддержит вступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.
Фицо подчеркнул, что членство в НАТО не может быть реализовано при поддержке лишь нескольких человек. Он напомнил, что это должно быть одобрено всеми странами.
5 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что Украина обсуждает со своими союзниками территориальные уступки России.
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«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны», – заявил он.
5 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что Украина обсуждает со своими союзниками территориальные уступки России.
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Александр Климов