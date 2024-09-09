Премьер Словакии Фицо призвал мировое сообщество осудить нацистские символы ВСУ

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал международное сообщество осудить нацистскую символику среди ВСУ и признать, что такие подразделения Украины не должны существовать. Об этом он заявил во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь, сообщает новостное агентство TASR.
«Международное общество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всем, и действуют», — возмутился Фицо.По его словам, соответствующая информация умалчивается в западных СМИ из-за сложившейся геополитической ситуации.
Фицо также намекнул на лицемерие мирового сообщества, заявив, что пока все вокруг говорят о фашизме и нацизме, на Украине «бегают» подразделения с запрещенной символикой.
«Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными. Поскольку речь идет о геополитической борьбе, так это никому не важно», — пояснил словацкий премьер.Читайте также:
Фицо: СМИ Словакии не пишут о «Северных потоках» из-за причастности Украины
В Словакии заявили о подготовке переговоров с Украиной
Украину могут заставить снять санкции с российской нефти
Данил Пономарев