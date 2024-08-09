В Словакии заявили о подготовке переговоров с Украиной

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Правительства Словакии и Украины проведут консультации на совместном заседании в начале октября 2024 года, где запланирована встреча премьеров обеих стран Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля. Об этом словацкий лидер написал на своей странице в соцсетях. Он добавил, что приложит все усилия, чтобы было заключено немедленное перемирие, так как антироссийская стратегия вредит Словакии.
«Буду беседовать со своим украинским партнером Денисом Шмыгалем в течение первой недели октября на совместном заседании правительств Словакии и Украины», — написал Фицо.Премьер также добавил, что будет работать в направлении перемирия на Украине.
«Поддержу все усилия, направленные на заключение немедленного перемирия на Украине. Очевидно, что антироссийская стратегия не работает и наносит нам ущерб», — пояснил он.Фицо отметил, что вместе с тем до конца этого года он запланировал официальные визиты в Китай, Южную Корею и страны Латинской Америки.
Ранее Шмыгаль заявил, что Киев не намерен возобновлять транзит российской нефти через Украину в Словакию и Венгрию. По его мнению, приостановка ее подачи не угрожает энергетической безопасности Словакии и Европы, и потому отмена решения даже не рассматривается.
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