В Японии заявили, что Украина сделала Путину неожиданный новогодний подарок

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Раскол в киевской верхушке и сокращение поддержки Украины со стороны западных стран стали для президента РФ Владимира Путина неожиданным новогодним подарком. Об этом пишет японское издание Mainichi Shimbun.
По словам авторов, Украина сейчас находится в очень тяжёлом положении, а контрнаступление ВСУ, начавшееся в июне, не принесло успехов даже спустя полгода.
Отмечается, что ВСУ не сумели прорвать линию оборону ВС России, которая подкреплена минными полями. Кроме того, российские военные постепенно справились с техникой, поставленной Киеву западными союзниками. Обострившийся в октябре конфликт в секторе Газа погасил международный интерес к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и ситуации в стране в целом, добавили журналисты.
Так, ситуация внутри Украины и среди её партнёров приближается к критическо точке, что играет на руку России, резюмировали авторы.
Читайте также:
Полковник Макрегор: Без США Украина не протянет даже месяц против России
В рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
Польские перевозчики в понедельник заблокируют пункт на границе с Украиной
«Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться», — говорится в публикации.
Так, ситуация внутри Украины и среди её партнёров приближается к критическо точке, что играет на руку России, резюмировали авторы.
Читайте также:
Полковник Макрегор: Без США Украина не протянет даже месяц против России
В рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
Польские перевозчики в понедельник заблокируют пункт на границе с Украиной
Диана Аванесян