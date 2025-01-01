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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину представляет опасность для всего Европейского Союза.
Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей. Глава словацкого правительства также предупредил о негативных последствиях этого шага для многих стран.
С 08:00 1 января 2025 года остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Ранее словацкий премьер говорил, что «нелогичный шаг» Киева повлечёт нанесёт ущерб и самой Украине, которая лишится значительной части поступлений в бюджет, прежде обеспечиваемых транзитными платежам.
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«Это будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, а не только для России», — подчеркнул Фицо в своём видеообращении.
С 08:00 1 января 2025 года остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Ранее словацкий премьер говорил, что «нелогичный шаг» Киева повлечёт нанесёт ущерб и самой Украине, которая лишится значительной части поступлений в бюджет, прежде обеспечиваемых транзитными платежам.
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Александр Бойцов