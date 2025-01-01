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Премьер Словакии: Остановка транзита газа через Украину — угрозы для ЕС

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину представляет опасность для всего Европейского Союза.
Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей. Глава словацкого правительства также предупредил о негативных последствиях этого шага для многих стран.

«Это будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, а не только для России», — подчеркнул Фицо в своём видеообращении.



С 08:00 1 января 2025 года остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Ранее словацкий премьер говорил, что «нелогичный шаг» Киева повлечёт нанесёт ущерб и самой Украине, которая лишится значительной части поступлений в бюджет, прежде обеспечиваемых транзитными платежам.

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#соглашения
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#газ
#украина
Синоптик Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бурии
Синоптик Леус: Первая новогодняя магнитная буря не будет очень сильной
01 января 2025, 12:59

Фото: istockphoto/Elen11

В первый день нового года зафиксирован новый магнитный шторм. Буря, вызванная ею на Земле, не будет слишком сильной.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Новая магнитная буря относится к бурям невысокого уровня: активность возмущений достигла пяти единиц. На самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.

«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1», — написал Леус в первый день нового года в своём телеграм-канале.

Он добавил, что буря останется слабой, а в течение дня сойдет на нет. По прогнозу синоптика, магнитная буря не будет усиливаться: останется в градации слабой, а затем и вовсе прекратится в течение дня.

В конце декабря 2024 года на Солнце зафиксировано несколько мощных вспышек. Чувствительные к таким явлениям люди могли испытывать изменения артериального давления, головокружение и слабость.

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#синоптики
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Захарова: граждане, которые пропустили обращение Ельцина, не поверили в его уход с поста
01 января 2025, 11:18

Борис Ельцин (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, часть граждан 31 декабря 1999 года не верили в объявлении президента России Бориса Ельцина об уходе с поста, так как в то время средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Её слова передало радио Sputnik.
31 декабря 1999 года во время своего телевизионного обращения к гражданам России Ельцин объявил, что добровольно покинул пост президента страны и передал полномочия председателю правительства Владимиру Путину.

Дипломат поделилась, что после обращения президента позвонила своему отцу, который трудился в посольстве России в Китае, и известила его о решении Ельцина.

Захарова отметила, что её отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил в произошедшее.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что и большая часть граждан, которая пропустила послание президента, не могла понять, правда это или нет. Захарова уточнила, что в те времена необходимо было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.

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Приднестровье без отопления: Газпром прекратил поставки газа
01 января 2025, 10:16

Фото: istockphoto/NiseriN

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики полностью отсутствует централизованное отопление. Об этом сообщила компания «Тирастеплоэнерго».
Ведомство уточняет, что по причине временного прекращения поставок газа с с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 по московскому времени) прекращается подача тепловой энергии и горячего водоснабжения населению и организациям. Сообщение появилось в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Исключение составляют больницы и социальные учреждения с временным проживанием людей, туда подача тепла продолжится.
В «Газпроме» сообщили, что 1 января с 08:00 остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

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#соглашения
#больницы
#газ
#молдавия
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«Подбешиваем? Сочувствуем»: Захарова заявила о своём безразличии к русофобии
Захарова рассказала о своём безразличном отношении к русофобии
01 января 2025, 10:13

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россиянам стало абсолютно безразлично, что о них думают за рубежом. Они (мы) просто перестали реагировать на многочисленные проявления русофобии.
Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пристальное слежение за внешней реакцией осталось в прошлом. Оценивается только степень её агрессивности.

«Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного. Любите нас? Отлично, поздравляем вас с обретенной гармонией», — сказала российский дипломат.

Спикер МИД отметила, что сейчас россиянам гораздо важнее, что происходит в России и что чувствует их родная страна.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал наказать Европу, которая «стала главным оплотом русофобии в мире».

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#дипломат
#рф
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Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
01 января 2025, 04:14

Фото: iStock/Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении заявил, что руководящей идеологией страны является идеология Армении в границах Армянской ССР. Об этом пишут РИА Новости.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР» — говорится в сообщении издания.

Пашинян настаивает на идеи государства в границах Армянской ССР. Идеология основана на желании народа страны просто жить, а не на борьбе, выживании, страдании и жертвовании собой.

Также Пашинян заявил, что данная идея должна стать руководящей не только для правительства Армении, но и для народа страны. Суть идеологии заключается в обеспечении безопасности граждан, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития жителей Армении.

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#новый год
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Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра
01 января 2025, 00:53

Фото: iStock/NiseriN

Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра. Сообщением поделились в РИА Новости.
«Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск с истечением пятилетнего договора», — рассказали в издании.

Из-за завершения транзита Европа потеряет порядка 15 миллиардов кубометров газа. Единственным источником ресурса остается «Балканский поток».

Украинские власти делали неоднократные заявления о намерении не продлевать договор по транзиту газа. Его заключили 30 декабря 2019 года на пять лет.

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#украина
#россия
#газ
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Оппозиционеры Грузии накрыли новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси
01 января 2025, 00:28

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиционеры Грузии накрыли большой новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Праздничные столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Марриот. Проспект Руставели полностью перекрыт. При этом столы украсили в цвета флага Грузии.

Также к акции присоединилась бывшая президент страны Саломе Зурабишвили. Ее полномочия в качестве главы государства истекли 29 декабря. Также заявлено о будущем заявлении Зурабишвили.

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#новый год
#грузия
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Канцелярия Нетаньяху опубликовала поздравление на русском языке
31 декабря 2024, 23:25

Фото: iStock/butenkow

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала поздравление с Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано в соцсети X.
«С Новым годом!» - написано в сообщении. Вторая надпись сделана на иврите и переводится как «С Новым гражданским годом!», — говорится в публикации ТАСС.

Встреча Нового года с 1 января стала традицией для израильтян только в последнюю четверть XX века. В это время большое число граждан эмигрировало в страну из стран бывшего СССР. При этом официально ​в Израиле не отмечается Новый год 1 января. ​Жители страны могут не идти в этот день на работу, но при этом он вычитывается из их отпуска. ​Как правило, праздник отмечают по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей. В 2024 этот период выпал на вечер 2 по вечер 4 октября.

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Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну
31 декабря 2024, 23:15

Фото: iStock/BitsAndSplits

Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения о ввозе российской пшеницы действовал в стране с 21 апреля. Как заявил представитель Минсельхоза, введение нетарифных мер регулирования импорта в отношении злаковой культуры будут решаться с учетом ситуации на рынке зерна.

Напомним, что Казахстан запретил ввоз пшеницы из России, о чем стало известно 3 июня. Исключением стал ввоз с помощью поездов для птицеводческих и мукомольных предприятий. Разрешение действовало только в случае производства и потребления.

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