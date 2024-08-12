Премьер Украины Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с ПВО

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с системами ПВО и в обучении пилотов для управления поставленными странами НАТО истребителями F-16. Об этом он написал в своём Telegram-канале по итогам встречи с демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом*.
Также политик обсудил с сенаторами потребности Украины в восстановлении энергетической системы, а также высказал претензии на замороженные Западом российские активы. Вместе с тем Шмыгаль призвал бизнес Соединённых Штатов инвестировать в более приоритетные отрасли.
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Анастасия Чинкова