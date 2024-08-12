В США ожидают удар возмездия от РФ за атаку ВСУ на Курскую область

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Некоторые чиновники из администрации президента США Джо Байдена предполагают, что Россия может жестко ответить Киеву за атаку ВСУ на Курскую область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«По словам помощников, опасения эскалации в Белом доме не сильно возросли. Тем не менее некоторые официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что борьба с российскими войсками на их территории может побудить Путина санкционировать жесткое возмездие», — говорится в статье.
Предполагается, что Россия может предпринять массированный ракетный удар по городам Украины и инфраструктуре.
Ранее газета The Times со ссылкой на источник в украинском военном командовании сообщила, что Украина ожидает сильного удара со стороны России в связи с собственным наступлением в Курской области. По данным издания, несколько объектов в Киеве, включая здания парламента и других правительственных структур, могут быть поражены российскими ракетами.
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Элина Позднякова