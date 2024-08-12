На сегодняшний день обстановка в Курской области продолжает оставаться напряженной, но контролируемой, также ранним утром ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, тем временем российские бойцы зашли в Торецк и выбивают ВСУ из Нью-Йорка.