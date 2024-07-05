Стали известны условия для возобновления диалога России и Японии

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Россия возобновит политический диалог с Японией, отношения с которой беспрецедентно испортились после ее поддержки других членов G7 касательно ситуации с Украиной, только при реальном пересмотре Токио своего враждебного курса. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Согласно опубликованному на сайте МИД России сообщению, Андрей Руденко встретился с делегацией от руководства японского «Фонда мира Сасакава», которую пригласили российские научные и общественные организации. Гостям из Японии изложили варианты, которые помогут обеспечить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Российская сторона акцентировала внимание на том, что возобновить диалог можно только через подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России.
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«Подчеркнуто, что линия официального Токио на ремилитаризацию страны способствует эскалации региональной напряженности. Сделанный администрацией Ф.Кисиды недальновидный выбор в пользу «семерочной солидарности» и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей», – отмечается в сообщении.
Российская сторона акцентировала внимание на том, что возобновить диалог можно только через подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России.
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Данил Пономарев