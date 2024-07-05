Стали известны условия для возобновления диалога России и Японии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности и природоохранные требования, а также используются только передовые решения в области инженерии и технологий. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.