Путин: РФ требует полного вывода украинских войск со своей территории

Фото: сайт Кремля
Россия требует полного вывода украинских войск со своей территории, это является одним из условий для завершения конфликта. Такое заявление прессе по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном сделал российский лидер Владимир Путин.
«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявлял, что в Киеве не хотят перемирия, потому что исчезнет предлог для военного положения в республике.
Виктор Орбан выкладывал в сеть фотографию с Путиным, где была подпись, что для достижения мира «надо действовать».
До этого в Минобороны РФ отменили сроки ношения формы в зоне спецоперации.
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Никита Кротов