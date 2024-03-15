Президент Латвии призвал разрушить Россию

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию. Об этом Ринкевичс написал в социальной сети X.
По словам лидера Латвии, «красные линии должны быть проведены для РФ», при этом страны не должны бояться их проводить. Примечательно, что в своей публикации Ринкевичс использовал фразу «Russia delenda est» по аналогии с крылатым латинским выражением «Carthago delenda est», которое трактуется как «Карфаген должен быть разрушен».
Напомним, французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.
Ранее сообщалось, что страны Прибалтики стремятся к тому, чтобы между ними и Россией был опущен железный занавес.
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Екатерина Коршунова