Премьер Венгрии Орбан публично унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

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Венгерский премьер Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен девочкой-прислужницей, сравнивая ее с давним противником Венгрии Манфредом Вебером. Слова Орбана передает радиостанция Kossuth.
«Манфред Вебер - старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен - девочка-прислужница», – сказал Орбан.
По словам премьера, Вебер еще в 2018 году хотел, чтобы Будапешт был лишен права голоса и даже запустил для этого процедуру. Тогда Партия Виктора Орбана не дала Веберу занять пост председателя Еврокомиссии.
Орбан подчеркнул, что именно из-за действий Вебера брюссельская политика испортилась, став ошибочной. Премьер Венгрии подытожил, говоря о сегодняшней партии Вебера, что в нее входят желающие втянуть в войну Европу и не скрывая об этом говорят. Причем втянуть хотят ускоренными темпами.
До этого Орбан выступил с критикой ФРГ, заявив, что за последнее десятилетие страна перестала быть примером для подражания.
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Никита Кротов