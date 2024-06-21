Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Премьер Венгрии Орбан публично унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

Премьер Венгрии Орбан публично унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

Орбан обозвал фон дер Ляйен прислужницей на фоне главы крупнейшей фракции ЕС
21 июня 2024, 17:52
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен девочкой-прислужницей, сравнивая ее с давним противником Венгрии Манфредом Вебером. Слова Орбана передает радиостанция Kossuth.
«Манфред Вебер - старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен - девочка-прислужница», – сказал Орбан.

По словам премьера, Вебер еще в 2018 году хотел, чтобы Будапешт был лишен права голоса и даже запустил для этого процедуру. Тогда Партия Виктора Орбана не дала Веберу занять пост председателя Еврокомиссии.



Орбан подчеркнул, что именно из-за действий Вебера брюссельская политика испортилась, став ошибочной. Премьер Венгрии подытожил, говоря о сегодняшней партии Вебера, что в нее входят желающие втянуть в войну Европу и не скрывая об этом говорят. Причем втянуть хотят ускоренными темпами.

До этого Орбан выступил с критикой ФРГ, заявив, что за последнее десятилетие страна перестала быть примером для подражания.

Читайте также:

Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Будапешт участвовать не станет

Орбан: НАТО создаст на территории стран альянса три базы для помощи Украине

Орбан выступил против миссии НАТО на Украине
#мир
#венгрия
#евросоюз
#виктор орбан
#новости
Песков объяснил решение Путина подарить Ким Чен Ыну ещё один Aurus
Песков назвал подаренный Путиным Ким Чен Ыну Aurus недорогим подарком
21 июня 2024, 18:39

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подарок Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Напомним, речь идет об автомобиле Aurus.

Спикер Кремля назвал подарок необходимым для использования главой КНДР. По его словам, подаренный автомобиль на «короткой базе» и подобные презенты имеют прикладное значение.

Песков также добавил, что для КНДР, которая является непосредственно соседом России, это «не дорогой подарок».

В свою очередь, Ким Чен Ын преподнес в качестве подарка Владимиру Путину собак породы пхунсан. Пресс-секретарь президента России сообщил, что питомцам еще предстоит дать клички. Он также добавил, что собаки еще не прибыли в Россию.

Читайте также

Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Песков раскрыл, когда Россия прекратит наступление в Харьковской области
#россия
#собаки
#автомобиль
#сотрудничество
#подарок
#кндр
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На западе рассказали, какой шаг Путина стал для США катастрофой
Меркурис: визит Путина в Корею и Вьетнам превратился в катастрофу для США
21 июня 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам стал для США катастрофой. Такое заявление на YouTube-канале Duran сделал эксперт из Великобритании Александр Меркурис. По мнению аналитика, Штаты ставили перед собой одну важную задачу, а именно, не допустить, чтобы Россия и Северная Корея сблизились.
«Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть… Именно это происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, желая наложить санкции на всех», – сказал Меркурис.

Он назвал прошедшую неделю «катастрофической» для американской внешней политики, потому что саммит в Бюргенштоке провалился, а на Ближнем Востоке свое развитие продолжает кризис, выходящий из-под контроля Вашингтона.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Северную Корею стала для США сигналом, что РФ стремительно укрепляет партнерские связи.

Читайте также:

В Черногории по запросу США с нарушением международных норм задержали россиянина

Ядерный удар, ход СВО и хамство США: Путин сделал ряд громких заявлений по итогам визита во Вьетнам

США не хотят становиться прямым участником конфликта на Украине
#мир
#россия
#кндр
#сша
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве нелегитимность Зеленского может привести к мятежу
Олег Соскин: у украинского народа идет отторжение власти
21 июня 2024, 18:22

Фото: IStock/Kutredrig

На Украине растет риск открытого неповиновения украинскому режиму, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka.
«Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак постоянно проводят социологические опросы, в том числе закрытые, которые показывают низкие рейтинги Зеленского и спецслужб, а также стремление украинцев к переговорам», — отметил Соскин.

По мнению экс-советника, президента Украины могут заменить на посла государства в Великобритании Валерия Залужного. Он объясняет это единственным шансом для украинцев начать мирные переговоры с Россией.

Ранее в ходе опроса общественного мнения Киевским социологическим институтом выяснилось, что уровень доверия граждан к Владимиру Зеленскому с 2022 года упал с 90 до 55 процентов.

В конце мая на официальном сайте Зеленского появилась петиция с призывом отправить его на фронт, в связи с истечением срока президентских полномочий и утраты легитимности.

Читайте также

Стало известно, чего лишился Зеленский после саммита в Швейцарии

Зеленский пытается получить энергию Солнца

Полковник Матвийчук назвал критичной для ВСУ вспышку холеры
#всу
#зеленский
#переговоры
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ
21 июня 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

На сентябрьских выборах в советы депутатов в Московской области будет использоваться дистанционное электронное голосование. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Одной из тем обсуждения на заседании комиссии стало использование ДЭГ на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Московской области. Было принято решение провести дистанционное электронное голосование с 8 часов 6 сентября до 20 часов 8 сентября. Для этого надлежит использовать Государственную автоматизированную систему «Выборы» и Единый портал государственных услуг», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Дистанционное электронное голосование поможет большему количеству людей вне зависимости от места и обстоятельств воспользоваться активным избирательным правом. Решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября.

Читайте также:

Сентябрьские выборы в Подмосковье решено сделать трёхдневными

В Московской области назначили первые муниципальные выборы

ЦИК проверит готовность Цифровой платформы к Единому дню голосования
#выборы
#муниципалитеты
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
#дэг
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело против Виталия Гогунского завели на Украине
СБУ открыла дело против артиста Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале «Универ»
21 июня 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине. Как сообщает в социальных сетях Служба безопасности Украины (СБУ), исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» обвиняется в поддержке спецоперации на Украине.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ», – сказано в публикации украинских силовиков.

Уголовные дела заведены по статьям о распространении материалов, призывающих изменить украинские границы, а также о коллаборационной деятельности и пропаганде войны. По законам республики, Гогунскому грозит тюремный срок в 12 лет лишения свободы. Обвинение направлено в суд.

До этого СБУ не единожды заочно обвиняла российских представителей, но это не вызвало никаких последствий.

Читайте также:

Скончался актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников

Умер актёр из сериалов «Интерны» и «Универ» Михаил Тощев

Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
#россия
#украина
#спецоперация
#звёзды
#сериал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде Сырского обвинили в прорыве ВС РФ под Торецком
Депутат Рады Безуглая обвинила командование ВСУ в прорыве России под Торецком
21 июня 2024, 17:05

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что в продвижении ВС РФ под Торецком виноваты генералы ВСУ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, российские войска уже на подходе к трассе, ведущей в город, а ВСУ до сих пор не подготовили фортификационные заграждения на этом участке.

Депутат озвучила подозрения в том, что главком ВСУ Александр Сырский может являться пособником командующего восточным фронтом, который снимает подготовленные бригады с участков, где ожидается наступление ВС РФ.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский: ВС России наступают на всем восточном участке фронта

Сырский пожаловался на сложную ситуация для ВСУ в зоне спецоперации

Главком ВСУ Сырский разрешил французским инструкторам прибыть на Украину
#город
#депутат
#всу
#вс рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не просто так»: политолог объяснил проверку готовности войск Белоруссии
Политолог Михайлов: Белоруссия проверяет войска из-за скоплений ВСУ на границе
21 июня 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Белоруссии поступают сообщения о том, что наиболее боеспособные подразделения украинских боевиков группируются у границы с Белоруссией, под Житомиром. Туда же перебрасывается и западное вооружение.
Поэтому белорусское Минобороны начало внезапно проверять готовность своих военнослужащих к выполнению боевых задач. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал политолог Евгений Михайлов. По словам собеседника, к проверке привлекли все роды войск Белоруссии.

«Это, конечно, не может не вызывать опасения у белорусских властей. Потому что, вполне вероятно, может случиться некая провокация, как, например, в районе Белгородской области, когда диверсионные группы проникли на территорию России», – сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что РФ и Белоруссия готовы биться против интересов Запада на Украине, тем более что Россия обеспечивает своего союзника высокоточными вооружениями, а оборона государств уже общая.

Скопление боевиков ВСУ на границе – не единственная проблема Белоруссии, ведь обстановку постоянно нагнетает и польская сторона, озвучивая угрожающие высказывания Минску.

Помимо этого, поляки милитаризируются, заказывая танки, зенитки и другую технику тысячами. Михайлов уточнил, что польские соседи хотят «откусить» у Белоруссии кусок территории, которую считают своей, когда «кусать друг друга» начнут все, а также сохранить свою государственность.

«Польша не просто так это делает. Так как польский и украинский факторы вызывают тревогу — белорусы готовятся. Ничего удивительного: лучше быть готовыми, чем мертвыми, — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии внезапно стали проверять боеготовность Вооруженных сил.

Читайте также:

Стало известно, когда Белоруссия станет полноправным членом ШОС

Белоруссия проверит армию с привлечением средств применения ядерных боеприпасов

Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам
#россия
#украина
#белоруссия
#армия
#война
#всу
#спецоперация
#польша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны стратегические планы Польши на границе с Россией
Лукас Лейроз: Польша пытается оказать военное давление на Москву
21 июня 2024, 16:53

Фото: IStock/Panama7

Развертывание противопехотных мин на границе с Калининградом является очередной провокацией со стороны Польши, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Правительство Польши настроено воинственно. При помощи военных угроз и полномасштабных учений оно пытается «задушить» Россию в Балтийском море. Размещение противопехотных мин на границах также будет представлять большую опасность для мирных граждан РФ, сообщает эксперт.


«Калининград уже давно является мишенью западных держав из-за своей стратегической географии, которая позволяет Москве удерживать военные позиции в Балтийском море», —резюмирует аналитик.

В конце мая депутат польского сейма Михал Дворчик заявлял, что Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и активно применять их на границе с Россией.

Читайте также

Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины

США и Польша создадут группу по противодействию РФ

Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину
#эксперт
#военные
#море
#правительство
#опасность
#депутат
#мир
#польша
#калининград
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сентябрьские выборы в Подмосковье решено сделать трёхдневными
21 июня 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут проходить с 6 по 8 сентября, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.
На прошедшем заседании Мособлизбирком решил провести выборы в течение трёх дней. Граждане, находящиеся в местах, где нет помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение, смогут проголосовать 6 и 7 сентября.
«Последние назначения выборов прошли в городских округах Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щёлково, Одинцовский и Раменский. Всего выборные кампании пройдут в 28 муниципальных образованиях Подмосковья. Ожидается, что принять участие в голосовании смогут свыше 2,5 млн избирателей», – говорится в сообщении.
Среди городских округов, где будут проводить голосование, – Волоколамский, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Пушкинский, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский.

Читайте также:

В Московской области назначили первые муниципальные выборы

ЦИК проверит готовность Цифровой платформы к Единому дню голосования

В России начали тестировать новую систему ГАС «Выборы» 2.0
#выборы
#подмосковье
#московская область
#муниципалитеты
#мособлизбирком
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф