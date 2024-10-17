Фото: сайт Кремля
От «плана победы», предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским, бросает в дрожь. Евросоюзу давно пора сменить стратегию и приступить к настоящему мирному урегулированию на Украине.
Такое заявление сделал на своей странице в социальной сети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он ещё раз подчеркнул, что относит себя к тем, кто уверен: ЕС давно следует изменить подход к решению украинского конфликта.
По мнению политика, Евросоюз проигрывает в противостоянии с Россией, потому что ввязался в него «с плохо продуманной, недостаточно рассчитанной и отвратительно реализованной» стратегией. Ответственность за это, по мнению Орбана, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что необходимы изменения, но не в смысле более опасного оружия и новых планов войны. Нужен переход от военной стратегии к мирной, нужно прекращение огня и мирные переговоры, заключил Орбан.
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По мнению политика, Евросоюз проигрывает в противостоянии с Россией, потому что ввязался в него «с плохо продуманной, недостаточно рассчитанной и отвратительно реализованной» стратегией. Ответственность за это, по мнению Орбана, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что необходимы изменения, но не в смысле более опасного оружия и новых планов войны. Нужен переход от военной стратегии к мирной, нужно прекращение огня и мирные переговоры, заключил Орбан.
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Александр Бойцов