Стало известно, какой «сюрприз» Орбан готовит Украине

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддерживает продление сроков санкций против России, что может затруднить выделение кредитов Украине из замороженных российских активов. Это также может облегчить Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии на выборах в США, возможность отказаться от финансирования Киева в случае своей победы. Об этом информирует Politico, ссылаясь на источники.
Представители стран ЕС голосуют по вопросу продления санкций против России каждые полгода. В октябре послы сообщества согласовали механизм предоставления кредита Украине на сумму €35 млрд ($50 млрд), используя доходы от замороженных российских активов. Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к финансированию Киева, но при условии изменения срока продления санкций с полугода на три года.
Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает против этого изменения до завершения выборов в США.
Согласно Politico, позиция Орбана может быть связана с его поддержкой кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которого он рассматривает как союзника. Ранее Трамп заявлял о намерении прекратить безвозмездную помощь Украине в случае своей победы на выборах.
Из-за позиции венгерского лидера в администрации США обсуждают возможность сокращения финансирования Киева. При этом многие европейские страны не хотят компенсировать снижение американской помощи, так как сами сталкиваются с бюджетным дефицитом.
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Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает против этого изменения до завершения выборов в США.
Согласно Politico, позиция Орбана может быть связана с его поддержкой кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которого он рассматривает как союзника. Ранее Трамп заявлял о намерении прекратить безвозмездную помощь Украине в случае своей победы на выборах.
Из-за позиции венгерского лидера в администрации США обсуждают возможность сокращения финансирования Киева. При этом многие европейские страны не хотят компенсировать снижение американской помощи, так как сами сталкиваются с бюджетным дефицитом.
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Дарья Осипова