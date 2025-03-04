В ЕС подготовили неприятный сюрприз для Украины

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Евросоюз приостановил разработку очередного пакета военной поддержки для Украины на сумму в 20 миллиардов евро из-за Будапешта. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.
«Ожидайте, что Венгрия возьмет на себя вину за заморозку увеличения помощи Киеву. Будапешт может быть более согласен с более широким усилением обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине», — сказано в материале.Таким образом венгерская сторона сорвала план по Украине, предложенный главным евродипломатом Каей Каллас после остановки американских оружейных поставок. Упоминание про пакет помощи для Киева вырезали из финальной версии документа, который обсудят перед запланированным 6 марта саммитом.
Ранее сообщалось, в чем в США обвинили европейских лидеров.
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Никита Кротов